https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947622833.html

Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом

Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом - РИА Новости, 22.05.2024

Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом

Власти Липецкой области планируют развивать взаимодействие с бизнес-сообществом КНР, в том числе и на территории особой экономической зоны федерального типа... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:23

2024-05-22T12:23

2024-05-22T12:23

липецкая область

экономика

китай

хэнань

игорь артамонов

"липецк"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909513633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de3d5c02ff770496d8834cf0872246e5.jpg

ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют развивать взаимодействие с бизнес-сообществом КНР, в том числе и на территории особой экономической зоны федерального типа "Липецк", потенциал которой они представили китайским инвесторам, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Презентация возможностей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк" состоялась в рамках заседания четвертой Российско-Китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон. "Развитие международных связей, взаимоотношений с нашими китайскими партнерами — важный аспект как для экономики Липецкой области, так и для экономики нашей страны. Сейчас необходимо находить новые пути решения вопросов логистики, производства. Условия, созданные на ОЭЗ "Липецк", этому способствуют", — отметил Артамонов. Глава региона уточнил, что Липецкая область уже имеет опыт сотрудничества с китайскими инвесторами. В 2011 году в регионе начал работу завод компании с китайским участием ЗАО "Новый век агротехнологий". На предприятии производят капельные трубки для систем капельного орошения. С 2015 года реализует свой проект завод по выпуску дрожжей ООО "Ангел Ист Рус". По словам Артамонова, в результате такого взаимодействия внешнеторговый оборот Липецкой области и КНР в 2023 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом. Прогноз на этот год, учитывая наметившиеся перспективы, также положительный. Предполагается, что в ближайшее время на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" откроет производство огнеупорных изделий для металлургии ООО "Сибу индастриэл". Компания входит в 50 лучших частных предприятий провинции Хэнань. Административное здание и первый цех почти готовы, оборудование установлено. Сначала оно будет запущено в тестовом режиме, а летом производство выйдет на планируемые мощности. Кроме этого, осенью 2024 года поставки своей продукции на рынок Китая планирует начать переработчик топинамбура ООО "ИстАгро Дон". Также Артамонов считает перспективными направлениями сотрудничества Липецкой области и КНР станкостроение, машиностроение и сельхозпереработку.

https://ria.ru/20240503/sotrudnichestvo-1943723947.html

https://ria.ru/20240521/topinambur-1947462552.html

китай

хэнань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, хэнань, игорь артамонов, "липецк"