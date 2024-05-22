Рейтинг@Mail.ru
Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом - РИА Новости, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:23 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/sotrudnichestvo-1947622833.html
Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом
Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом - РИА Новости, 22.05.2024
Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом
Власти Липецкой области планируют развивать взаимодействие с бизнес-сообществом КНР, в том числе и на территории особой экономической зоны федерального типа... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:23
2024-05-22T12:23
липецкая область
экономика
китай
хэнань
игорь артамонов
"липецк"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909513633_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_de3d5c02ff770496d8834cf0872246e5.jpg
ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют развивать взаимодействие с бизнес-сообществом КНР, в том числе и на территории особой экономической зоны федерального типа "Липецк", потенциал которой они представили китайским инвесторам, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Презентация возможностей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк" состоялась в рамках заседания четвертой Российско-Китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон. "Развитие международных связей, взаимоотношений с нашими китайскими партнерами — важный аспект как для экономики Липецкой области, так и для экономики нашей страны. Сейчас необходимо находить новые пути решения вопросов логистики, производства. Условия, созданные на ОЭЗ "Липецк", этому способствуют", — отметил Артамонов. Глава региона уточнил, что Липецкая область уже имеет опыт сотрудничества с китайскими инвесторами. В 2011 году в регионе начал работу завод компании с китайским участием ЗАО "Новый век агротехнологий". На предприятии производят капельные трубки для систем капельного орошения. С 2015 года реализует свой проект завод по выпуску дрожжей ООО "Ангел Ист Рус". По словам Артамонова, в результате такого взаимодействия внешнеторговый оборот Липецкой области и КНР в 2023 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом. Прогноз на этот год, учитывая наметившиеся перспективы, также положительный. Предполагается, что в ближайшее время на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" откроет производство огнеупорных изделий для металлургии ООО "Сибу индастриэл". Компания входит в 50 лучших частных предприятий провинции Хэнань. Административное здание и первый цех почти готовы, оборудование установлено. Сначала оно будет запущено в тестовом режиме, а летом производство выйдет на планируемые мощности. Кроме этого, осенью 2024 года поставки своей продукции на рынок Китая планирует начать переработчик топинамбура ООО "ИстАгро Дон". Также Артамонов считает перспективными направлениями сотрудничества Липецкой области и КНР станкостроение, машиностроение и сельхозпереработку.
https://ria.ru/20240503/sotrudnichestvo-1943723947.html
https://ria.ru/20240521/topinambur-1947462552.html
китай
хэнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909513633_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_1180a71664825c7d9f667219a32216dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, хэнань, игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Экономика, Китай, Хэнань, Игорь Артамонов, "Липецк"

Липецкая область планирует развивать сотрудничество с китайским бизнесом

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 22 мая - РИА Новости. Власти Липецкой области планируют развивать взаимодействие с бизнес-сообществом КНР, в том числе и на территории особой экономической зоны федерального типа "Липецк", потенциал которой они представили китайским инвесторам, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Презентация возможностей особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк" состоялась в рамках заседания четвертой Российско-Китайской рабочей группы по вопросам межрегионального и приграничного сотрудничества и особых экономических зон.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Липецкие и киргизские предприниматели договорились о сотрудничестве
3 мая, 16:33
"Развитие международных связей, взаимоотношений с нашими китайскими партнерами — важный аспект как для экономики Липецкой области, так и для экономики нашей страны. Сейчас необходимо находить новые пути решения вопросов логистики, производства. Условия, созданные на ОЭЗ "Липецк", этому способствуют", — отметил Артамонов.
Глава региона уточнил, что Липецкая область уже имеет опыт сотрудничества с китайскими инвесторами. В 2011 году в регионе начал работу завод компании с китайским участием ЗАО "Новый век агротехнологий". На предприятии производят капельные трубки для систем капельного орошения. С 2015 года реализует свой проект завод по выпуску дрожжей ООО "Ангел Ист Рус". По словам Артамонова, в результате такого взаимодействия внешнеторговый оборот Липецкой области и КНР в 2023 году вырос в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом. Прогноз на этот год, учитывая наметившиеся перспективы, также положительный.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Липецкий топинамбур будут экспортировать в Китай
21 мая, 16:05
Предполагается, что в ближайшее время на грязинской площадке ОЭЗ "Липецк" откроет производство огнеупорных изделий для металлургии ООО "Сибу индастриэл". Компания входит в 50 лучших частных предприятий провинции Хэнань. Административное здание и первый цех почти готовы, оборудование установлено. Сначала оно будет запущено в тестовом режиме, а летом производство выйдет на планируемые мощности.
Кроме этого, осенью 2024 года поставки своей продукции на рынок Китая планирует начать переработчик топинамбура ООО "ИстАгро Дон". Также Артамонов считает перспективными направлениями сотрудничества Липецкой области и КНР станкостроение, машиностроение и сельхозпереработку.
 
Липецкая областьЭкономикаКитайХэнаньИгорь Артамонов"Липецк"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала