https://ria.ru/20240522/sobaka-1947678919.html
Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку
Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку - РИА Новости, 22.05.2024
Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку
Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) помогли случайно забредшей в электричку собаке по кличке Лада вернуться к хозяйке, следует из... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:30
2024-05-22T15:30
2024-05-22T15:48
хорошие новости
чехов
волоколамск
центральная пригородная пассажирская компания
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) помогли случайно забредшей в электричку собаке по кличке Лада вернуться к хозяйке, следует из сообщения компании. "Сегодня примерно в 9 утра на конечной электропоезда Волоколамск — Чехов в вагоне заметили собачку. На ней была шлейка — значит, она домашняя, просто потерялась", - описывает ЦППК начало истории. Поскольку за питомцем никто сразу не обратился, сотрудники локобригады ЦППК нашли контакты зоозащитников в городе Чехов и связались с ними. "Машинист и помощник во время стоянки поезда передали собаку волонтерам "Альянса защитников животных". Буквально через пару часов хозяйка нашлась! Она рассказала, что собака по кличке Лада убежала в Чехове на платформе и случайно оказалась в поезде", - пишет компания. ЦППК советует надевать домашним питомцам жетон с адресом и именем владельца.
https://ria.ru/20240522/lisenok-1947676454.html
https://ria.ru/20240522/moskvarium-1947650518.html
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чехов, волоколамск, центральная пригородная пассажирская компания, хорошие новости
Хорошие новости, Чехов, Волоколамск, Центральная пригородная пассажирская компания, Хорошие новости
Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку
Сотрудники ЦППК помогли забредшей в электричку собаке вернуться к хозяйке