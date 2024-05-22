https://ria.ru/20240522/sobaka-1947678919.html

Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку

Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку - РИА Новости, 22.05.2024

Сотрудники ЦППК вернули хозяйке собаку Ладу, случайно зашедшую в электричку

Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) помогли случайно забредшей в электричку собаке по кличке Лада вернуться к хозяйке, следует из... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:30

2024-05-22T15:30

2024-05-22T15:48

хорошие новости

чехов

волоколамск

центральная пригородная пассажирская компания

хорошие новости

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) помогли случайно забредшей в электричку собаке по кличке Лада вернуться к хозяйке, следует из сообщения компании. "Сегодня примерно в 9 утра на конечной электропоезда Волоколамск — Чехов в вагоне заметили собачку. На ней была шлейка — значит, она домашняя, просто потерялась", - описывает ЦППК начало истории. Поскольку за питомцем никто сразу не обратился, сотрудники локобригады ЦППК нашли контакты зоозащитников в городе Чехов и связались с ними. "Машинист и помощник во время стоянки поезда передали собаку волонтерам "Альянса защитников животных". Буквально через пару часов хозяйка нашлась! Она рассказала, что собака по кличке Лада убежала в Чехове на платформе и случайно оказалась в поезде", - пишет компания. ЦППК советует надевать домашним питомцам жетон с адресом и именем владельца.

https://ria.ru/20240522/lisenok-1947676454.html

https://ria.ru/20240522/moskvarium-1947650518.html

чехов

волоколамск

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чехов, волоколамск, центральная пригородная пассажирская компания, хорошие новости