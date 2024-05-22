https://ria.ru/20240522/smi-1947648213.html
ЕК может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, сообщили СМИ
ЕК может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.05.2024
ЕК может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, сообщили СМИ
Еврокомиссия (ЕК) может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван, сообщает издание Foreign Policy со... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:50
2024-05-22T13:50
2024-05-22T13:50
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
евросоюз
еврокомиссия
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС. Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах. "Наиболее вероятный сценарий развития событий будет состоять в том, что в октябре, если закон не будет отозван, ЕК заявит правительству Грузии, что не подтвердит статус кандидата..., когда она опубликует свой ежегодный доклад о странах, вовлеченных в процесс присоединения (к ЕС)", - говорится в сообщении журнала. Отмечается, что главы МИД стран Евросоюза в конце мая встретятся и, скорее всего, обсудят возможный ответ на введение закона. На прошлой неделе парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.
https://ria.ru/20240522/moldaviya-1947592435.html
https://ria.ru/20240518/veto-1946939622.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, евросоюз, еврокомиссия, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Еврокомиссия, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
ЕК может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, сообщили СМИ
Foreign Policy: ЕК может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости.
Еврокомиссия (ЕК) может не подтвердить статус кандидата в члены ЕС у Грузии, если закон об иноагентах не будет отозван, сообщает издание Foreign Policy
со ссылкой на высокопоставленного чиновника из ЕС.
Ранее газета Financial Times сообщала, что ряд стран Европейского союза обдумывает меры санкционного давления на власти Грузии, включая приостановку безвизового режима, из-за закона об иностранных агентах.
"Наиболее вероятный сценарий развития событий будет состоять в том, что в октябре, если закон не будет отозван, ЕК заявит правительству Грузии, что не подтвердит статус кандидата..., когда она опубликует свой ежегодный доклад о странах, вовлеченных в процесс присоединения (к ЕС)", - говорится в сообщении журнала.
Отмечается, что главы МИД стран Евросоюза в конце мая встретятся и, скорее всего, обсудят возможный ответ на введение закона.
На прошлой неделе парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Для преодоления президентского вето парламенту нужно простое большинство голосов. Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что парламент может поддержать вето, если представленные президентом мотивированные замечания окажутся приемлемы. Зурабишвили при этом решила не предлагать какие-либо изменения в документ и отметила, что данный закон не подлежит поправкам или улучшениям, он должен быть категорически отменен.