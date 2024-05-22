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Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине - РИА Новости, 22.05.2024
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13:53 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/shveytsariya-1947648867.html
Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине
Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине - РИА Новости, 22.05.2024
Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине
Военно-воздушные силы Швейцарии ограничат воздушное пространство в районе города Люцерн с 13 по 17 июня для обеспечения безопасности мирной конференции высокого РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T13:53
2024-05-22T13:53
в мире
россия
украина
швейцария
сергей гармонин
дмитрий песков
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Военно-воздушные силы Швейцарии ограничат воздушное пространство в районе города Люцерн с 13 по 17 июня для обеспечения безопасности мирной конференции высокого уровня по Украине, которая состоится 15-16 июня, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный совет на своем заседании 22 мая 2024 года одобрил временное ограничение использования воздушного пространства во время конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке (рядом с городом Люцерн – ред.), в кантоне Нидвальд. ВВС усилят наблюдение за воздушным пространством", - сказано в документе. Уточняется, что ограничение воздушного пространства будет действовать с 13 июня 2024 8:00 по местному времени (09:00 мск) по 17 июня 2024 20:00 по местному времени (21:00 мск). Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
https://ria.ru/20240522/ukraina-1947646679.html
https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945601286.html
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в мире, россия, украина, швейцария, сергей гармонин, дмитрий песков
В мире, Россия, Украина, Швейцария, Сергей Гармонин, Дмитрий Песков
Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине

Швейцария с 13 по 17 июня ограничит воздушное пространство в районе Люцерна

© iStock.com / AzmanJakaИсторический город Люцерн и река Ройс
Исторический город Люцерн и река Ройс - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / AzmanJaka
Исторический город Люцерн и река Ройс. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Военно-воздушные силы Швейцарии ограничат воздушное пространство в районе города Люцерн с 13 по 17 июня для обеспечения безопасности мирной конференции высокого уровня по Украине, которая состоится 15-16 июня, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет на своем заседании 22 мая 2024 года одобрил временное ограничение использования воздушного пространства во время конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке (рядом с городом Люцерн – ред.), в кантоне Нидвальд. ВВС усилят наблюдение за воздушным пространством", - сказано в документе.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Швейцарские военные обеспечат безопасность на конференции по Украине
дополняется ...
Уточняется, что ограничение воздушного пространства будет действовать с 13 июня 2024 8:00 по местному времени (09:00 мск) по 17 июня 2024 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.
Берн - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МИД Швейцарии назвал нейтралитет страны исключительно военным
13 мая, 14:54
 
В миреРоссияУкраинаШвейцарияСергей ГармонинДмитрий Песков
 
 
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