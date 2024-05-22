Швейцария ограничит воздушное пространство во время конференции по Украине
Швейцария с 13 по 17 июня ограничит воздушное пространство в районе Люцерна
© iStock.com / AzmanJakaИсторический город Люцерн и река Ройс
© iStock.com / AzmanJaka
Исторический город Люцерн и река Ройс. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 мая – РИА Новости. Военно-воздушные силы Швейцарии ограничат воздушное пространство в районе города Люцерн с 13 по 17 июня для обеспечения безопасности мирной конференции высокого уровня по Украине, которая состоится 15-16 июня, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Федеральный совет на своем заседании 22 мая 2024 года одобрил временное ограничение использования воздушного пространства во время конференции высокого уровня по вопросам мира на Украине, организованной Швейцарией 15 и 16 июня 2024 года в Бюргенштоке (рядом с городом Люцерн – ред.), в кантоне Нидвальд. ВВС усилят наблюдение за воздушным пространством", - сказано в документе.
Уточняется, что ограничение воздушного пространства будет действовать с 13 июня 2024 8:00 по местному времени (09:00 мск) по 17 июня 2024 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. На встречу приглашены порядка 160 государств. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил РИА Новости, что Россия ни в каком формате не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой - предъявить Москве ультиматум. Он добавил, что эта конференция превратится в шумную, но пустую пиар-акцию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России не имеет смысла.