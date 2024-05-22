https://ria.ru/20240522/serialy-1947658682.html

Эксперт: Россия за последние годы импортозаместила популярные сериалы

Эксперт: Россия за последние годы импортозаместила популярные сериалы - РИА Новости, 22.05.2024

Эксперт: Россия за последние годы импортозаместила популярные сериалы

Импортозамещение популярных киносериалов произошло в России за последние 3 года, возможности производить продукты, влияющие на культурный код россиян, в стране... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:28

2024-05-22T14:28

2024-05-22T14:28

технологии

россия

новосибирск

юг

институт развития интернета

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НОВОСИБИРСК, 22 мая – РИА Новости. Импортозамещение популярных киносериалов произошло в России за последние 3 года, возможности производить продукты, влияющие на культурный код россиян, в стране есть, заявил гендиректор АНО "Институт развития интернета" (ИРИ) Алексей Гореславский на форуме "МедиаСиб" в Новосибирске. "Контекст и содержание популярных сериалов, которые мы все так или иначе смотрим. За последние 3 года произошла очень важная большая вещь – произошло серьезное импортозамещение, с чем я хочу нас всех поздравить. Простой пример. Декабрь 2021 года, до начала СВО, по данным компании Mediascope, топ-15 сериалов, которые смотрят россияне. Там 14 американских сериалов и один российский под названием "Мажор". Декабрь 2023 года: в топе-15 сериалов 12 российских и три турецких. Ни одного американского", - сказал он. Гореславский признал, что из страны официально ушли многие крупные американские студии, однако россияне успешно стали смотреть отечественные сериалы. "Народ переключился на просмотр российских сериалов, и мы постарались в это внести максимально свой вклад, поэтому из 12 российских сериалов в топе-4 - при поддержке "Института развития интернета", во главе с известным хитом "Слово пацана". Понятно, что это тоже оказалось своего рода явлением. Говорит ли это о том, что мы перестали смотреть американскую продукцию, – нет, конечно. Смотрим меньше, но радует, что в целом мы оказались готовы к импортозамещению", - сказал он. Гореславский отметил, что сериалы, снятые в России, оказались не менее интересными, чем уже привычный за последние 20-25 лет иностранный и в первую очередь американский и британский продукт. Вопрос качества, по его словам, субъективный, но эксперты опираются на такие параметры, как досматриваемость серий и досматриваемость сериала до конца. Как успешный пример он привел сериал "Слово пацана", который неожиданно для многих получил огромную популярность и эффект влияния, который никто не ожидал. "Вопрос в том, можем ли мы производить продукт, который влияет на культурный код, созвучен россиянам? Ответ – да, можем. И не только "Слово пацана" говорит нам об этом. Вопрос следующий. Можем ли мы производить такой продукт, который может влиять на весь мир? На глобальный Юг, глобальный Запад? И здесь есть подозрения, что такой продукт может быть произведен. Давайте вспомним компьютерную игру Atomic Heart… Игра несколько месяцев была №1 в Германии, в Америке, в разных других странах... Это говорит о том, что в принципе мы в состоянии как страна делать продукт, который с точки зрения культурных кодов может влиять… Я про некоторое смысловое и культурное общее замещение одних ценностей другими. Мне кажется, что в долгосрочном стратегическом формате это очень важно", - добавил Гореславский.

https://ria.ru/20240108/serialy-1917231901.html

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технологии, россия, новосибирск, юг, институт развития интернета