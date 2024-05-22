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Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов - РИА Новости, 22.05.2024
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12:29 22.05.2024 (обновлено: 16:05 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/sadovody-1947624745.html
Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов
Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов - РИА Новости, 22.05.2024
Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:29
2024-05-22T16:05
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
сергей миронов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник."Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние", — говорится в материале.Журналисты указали, что эти изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева рассказала изданию, что если на выданном участке не осуществляется разрешенная деятельность, то его у владельца могут изъять. По ее словам, заброшенные земельные участки представляют крупную проблему для развития городов и поселков.Закон может вступить в силу 1 марта следующего года после того, как правительство установит признаки неосвоения земельных участков, подчеркнули в статье.В начале мая лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предлагал правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток.
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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), сергей миронов, жилье, общество, экономика
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Сергей Миронов, Жилье, Общество, Экономика
Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов

Садоводы будут обязаны начать использовать земельные участки в течение трех лет

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНачало сезона посадочных работ на дачных участках
Начало сезона посадочных работ на дачных участках - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Начало сезона посадочных работ на дачных участках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник.
«
"Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние", — говорится в материале.
Журналисты указали, что эти изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.
Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева рассказала изданию, что если на выданном участке не осуществляется разрешенная деятельность, то его у владельца могут изъять. По ее словам, заброшенные земельные участки представляют крупную проблему для развития городов и поселков.
Закон может вступить в силу 1 марта следующего года после того, как правительство установит признаки неосвоения земельных участков, подчеркнули в статье.
В начале мая лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предлагал правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток.
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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Сергей МироновЖильеОбществоЭкономика
 
 
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