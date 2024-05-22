https://ria.ru/20240522/sadovody-1947624745.html

Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов

Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов - РИА Новости, 22.05.2024

Стало известно о новом решении властей в отношении садоводов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:29

2024-05-22T12:29

2024-05-22T16:05

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

сергей миронов

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общество

экономика

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Росреестра, обязывающий владельцев земельных участков начать их использование в течение трех лет, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник."Под освоением земельного участка, согласно законопроекту, будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние", — говорится в материале.Журналисты указали, что эти изменения хотят внести в Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд.Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева рассказала изданию, что если на выданном участке не осуществляется разрешенная деятельность, то его у владельца могут изъять. По ее словам, заброшенные земельные участки представляют крупную проблему для развития городов и поселков.Закон может вступить в силу 1 марта следующего года после того, как правительство установит признаки неосвоения земельных участков, подчеркнули в статье.В начале мая лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предлагал правительству отменить земельный налог на дачные и садовые участки площадью до шести соток.

https://ria.ru/20240509/rasteniya-1944838809.html

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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), сергей миронов, жилье, общество, экономика