https://ria.ru/20240522/ryba-1947711407.html

В Калининградской области заметили массовую гибель рыбы

В Калининградской области заметили массовую гибель рыбы - РИА Новости, 22.05.2024

В Калининградской области заметили массовую гибель рыбы

Массовую гибель рыбы в мае наблюдают в прибрежной полосе Куршского залива под Калининградом, погибают взрослые особи разных видов, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:49

2024-05-22T16:49

2024-05-22T17:51

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КАЛИНИНГРАД, 22 мая — РИА Новости. Массовую гибель рыбы в мае наблюдают в прибрежной полосе Куршского залива под Калининградом, погибают взрослые особи разных видов, сообщила пресс-служба национального парка "Куршская коса". "Наблюдается массовое появление мертвой рыбы в прибрежной зоне Куршского залива... Все особи взрослые... Наибольшее сосредоточение мертвой рыбы отмечено в районе 13 километров косы в зоне тростниковых зарослей. По мере потепления массовую гибель рыбы стали отмечать на других участках побережья", - говорится в сообщении. Отмечается, что погибает рыба самых разных видов. Подавляющее большинство мертвых особей – средние и крупноразмерные. По информации руководителя мониторинга биоразнообразия прибрежной зоны Куршского залива Елены Ежовой, подобные явления массовой гибели рыбы на побережье залива происходят в мае ежегодно с 2011 года. Ученые не связывают это с деятельностью человека. "Поскольку в акватории залива в его прибрежной зоне на протяжении 24 лет нашего мониторинга ни разу не отмечено присутствия каких-либо антропогенных (связанных с человеком) токсических веществ, гипотезу отравления рыбы человеком на территории парка также придется отбросить и более к ней не возвращаться", - приводит пресс-служба слова Ежовой. По версии ученых, возможные причины массовой гибели рыбы естественные: недостаток кислорода в воде или присутствие в воде токсичных веществ естественного происхождения. Зеленые растения, включая фитопланктон, выделяют кислород днем и поглощают ночью. К окончанию ночи в воде создается дефицит кислорода, который ведет к массовому замору рыбы. Кроме того, в Куршском заливе возможно присутствие токсинов микроводорослей. "Для прибрежной зоны Куршского залива присутствие высокопотентных растительных (цианобактериальных) ядов в концентрациях, способных убить рыбу, было показано учеными неоднократно", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20240418/anapa-1940765151.html

https://ria.ru/20240329/ryba-1936666074.html

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