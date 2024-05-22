https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947601011.html

Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет

Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет - РИА Новости, 22.05.2024

Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет

Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:09

2024-05-22T11:09

2024-05-22T11:24

москва

венесуэла

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конкретных сроков нет. В Венесуэле сейчас весьма активная фаза предвыборной кампании, поэтому взаимоприемлемые сроки будут найдены, но вопрос проведения визита в повестке дня", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20240517/venesuela-1946566816.html

москва

венесуэла

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москва, венесуэла