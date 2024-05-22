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Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет - РИА Новости, 22.05.2024
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11:09 22.05.2024 (обновлено: 11:24 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947601011.html
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет - РИА Новости, 22.05.2024
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет
Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:09
2024-05-22T11:24
москва
венесуэла
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конкретных сроков нет. В Венесуэле сейчас весьма активная фаза предвыборной кампании, поэтому взаимоприемлемые сроки будут найдены, но вопрос проведения визита в повестке дня", - сказал Рябков.
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москва, венесуэла
Москва, Венесуэла
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет

Рябков: пока неизвестно, когда президент Венесуэлы Мадуро посетит Москву

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Конкретных сроков нет. В Венесуэле сейчас весьма активная фаза предвыборной кампании, поэтому взаимоприемлемые сроки будут найдены, но вопрос проведения визита в повестке дня", - сказал Рябков.
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