https://ria.ru/20240522/ryabkov-1947601011.html
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет - РИА Новости, 22.05.2024
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет
Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:09
2024-05-22T11:09
2024-05-22T11:24
москва
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_0:60:3072:1788_1920x0_80_0_0_b6fe76846b2b86c656291ea385f95fb3.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Конкретных сроков визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию пока нет, но организация такого визита находится на повестке дня, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Конкретных сроков нет. В Венесуэле сейчас весьма активная фаза предвыборной кампании, поэтому взаимоприемлемые сроки будут найдены, но вопрос проведения визита в повестке дня", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20240517/venesuela-1946566816.html
москва
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/19/1942294112_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c4037484957def8bc8cde22b134acee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, венесуэла
Рябков: конкретных сроков визита президента Венесуэлы в Москву пока нет
Рябков: пока неизвестно, когда президент Венесуэлы Мадуро посетит Москву