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Росздравнадзор проводит проверку после гибели пациента IQ Plastique - РИА Новости, 22.05.2024
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14:21 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/roszdravnadzor-1947656359.html
Росздравнадзор проводит проверку после гибели пациента IQ Plastique
Росздравнадзор проводит проверку после гибели пациента IQ Plastique - РИА Новости, 22.05.2024
Росздравнадзор проводит проверку после гибели пациента IQ Plastique
Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом проводит мероприятия в рамках проверки по поводу гибели пациента клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:21
2024-05-22T14:21
происшествия
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом проводит мероприятия в рамках проверки по поводу гибели пациента клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора. В среду представитель IQ Plastique Владимир Слащев рассказал собравшимся у клиники журналистам, что "сегодня утром комиссия в составе Росздравнадзора и с присутствием судебных приставов и сотрудников полиции прибыла" к IQ Plastique и пытается изыскать "законные способы пройти внутрь для выполнения мероприятий для нужд Росздравнадзора, для нужд уголовного дела". "Все мероприятия проводятся в рамках совместной с СК проверки по поводу гибели пациента клиники после резекции желудка",- говорится в сообщении. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique. Слащев также пояснил, что Хайдаров не является владельцем клиники. "Хайдаров, напомню, очень большое заблуждение, что клиника его, он там не учредитель, не генеральный директор, а рядовой врач. Мы, как представители клиники, с ним сейчас связь не поддерживаем", - отметил адвокат.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Росздравнадзор проводит проверку после гибели пациента IQ Plastique

Росздравнадзор: проводится проверка после гибели пациента клиники IQ Plastique

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВход в здание клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве
Вход в здание клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вход в здание клиники пластического хирурга Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Росздравнадзор совместно со Следственным комитетом проводит мероприятия в рамках проверки по поводу гибели пациента клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росздравнадзора.
В среду представитель IQ Plastique Владимир Слащев рассказал собравшимся у клиники журналистам, что "сегодня утром комиссия в составе Росздравнадзора и с присутствием судебных приставов и сотрудников полиции прибыла" к IQ Plastique и пытается изыскать "законные способы пройти внутрь для выполнения мероприятий для нужд Росздравнадзора, для нужд уголовного дела".
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"Все мероприятия проводятся в рамках совместной с СК проверки по поводу гибели пациента клиники после резекции желудка",- говорится в сообщении.
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
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По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.
Слащев также пояснил, что Хайдаров не является владельцем клиники. "Хайдаров, напомню, очень большое заблуждение, что клиника его, он там не учредитель, не генеральный директор, а рядовой врач. Мы, как представители клиники, с ним сейчас связь не поддерживаем", - отметил адвокат.
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