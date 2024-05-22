https://ria.ru/20240522/rospotrebnadzor-1947680878.html

Ситуацию по кори в Челябинской области оценили как неблагополучную

Ситуацию по кори в Челябинской области оценили как неблагополучную - РИА Новости, 22.05.2024

Ситуацию по кори в Челябинской области оценили как неблагополучную

Ситуация по кори в Челябинской области оценивается как неблагополучная, так, за 4 месяца текущего года в регионе рост заболеваемости превысил показатель 2023... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:40

2024-05-22T15:40

2024-05-22T15:40

здоровье - общество

челябинская область

челябинск

таиланд

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая – РИА Новости. Ситуация по кори в Челябинской области оценивается как неблагополучная, так, за 4 месяца текущего года в регионе рост заболеваемости превысил показатель 2023 года в 3,2 раза, сообщило в среду управление Роспотребнадзора по региону. "Ситуация по заболеваемости корью в Челябинской области оценивается как неблагополучная. За 4 месяца 2024 года зарегистрировано 11,17 на 100 тысяч населения случаев кори, что выше уровня 2023 года в 3,2 раза", - говорится в сообщении. Случаи зарегистрированы в 18 муниципальных образованиях области, 60% - в Челябинске. Как и в 2023 году, случаи регистрируются преимущественно среди ранее непривитых. В текущем году зарегистрированы случаи завоза кори в Челябинск из Таиланда, уточняется в сообщении. В первую очередь, в группе риска дети, не получившие прививки в рамках национального календаря профилактических прививок, а также не привитые и не болевшие в детстве взрослые, добавляет управление. Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с воздушно-капельным путем передачи и очень высоким уровнем заразности. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулёзной сыпью на кожных покровах. Корь опасна своими осложнениями, чаще всего пневмонией, менингитами и энцефалитами.

https://ria.ru/20240515/kor-1946149815.html

https://ria.ru/20231114/kor-1909434341.html

челябинская область

челябинск

таиланд

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здоровье - общество, челябинская область, челябинск, таиланд, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)