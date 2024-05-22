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В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта" - РИА Новости, 22.05.2024
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11:46 22.05.2024 (обновлено: 15:04 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/rospotrebnadzor-1947611055.html
В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта"
В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта" - РИА Новости, 22.05.2024
В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта"
Восемнадцать человек отравились продукцией, купленной в сети магазинов "Жизньмарт" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского управления... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:46
2024-05-22T15:04
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Восемнадцать человек отравились продукцией, купленной в сети магазинов "Жизньмарт" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора. "В управление Роспотребнадзора по Свердловской области с 16 мая поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами", – говорится в сообщении. Отмечается, что проводится эпидемиологическое расследование, организован отбор проб пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов и биоматериала от сотрудников. "В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в филиалах "Жизньмарт", направлены предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий. Приостановлена реализация продукции, которую употребляли заболевшие", – добавили в управлении.
https://ria.ru/20240515/shkola-1946245176.html
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екатеринбург
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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта"

Роспотребнадзор: 18 екатеринбуржцев отравились, купив продукты в "Жизньмарте"

© iStock.com / LukaTDBЖенщина, испытывающая тошноту
Женщина, испытывающая тошноту - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / LukaTDB
Женщина, испытывающая тошноту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Восемнадцать человек отравились продукцией, купленной в сети магазинов "Жизньмарт" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.
"В управление Роспотребнадзора по Свердловской области с 16 мая поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что проводится эпидемиологическое расследование, организован отбор проб пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов и биоматериала от сотрудников.
"В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в филиалах "Жизньмарт", направлены предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий. Приостановлена реализация продукции, которую употребляли заболевшие", – добавили в управлении.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургСвердловская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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