https://ria.ru/20240522/rospotrebnadzor-1947611055.html

В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта"

В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта" - РИА Новости, 22.05.2024

В Екатеринбурге 18 человек отравились продукцией "Жизньмарта"

Восемнадцать человек отравились продукцией, купленной в сети магазинов "Жизньмарт" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского управления... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:46

2024-05-22T11:46

2024-05-22T15:04

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

свердловская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости. Восемнадцать человек отравились продукцией, купленной в сети магазинов "Жизньмарт" в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора. "В управление Роспотребнадзора по Свердловской области с 16 мая поступило 18 экстренных извещений на заболевания острой кишечной инфекцией у жителей Екатеринбурга, которые употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов "Жизньмарт". Результаты лабораторных исследований показали, что заболевания вызваны различными возбудителями – сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами", – говорится в сообщении. Отмечается, что проводится эпидемиологическое расследование, организован отбор проб пищевой продукции, сырья, дезсредств, воды из магазинов и биоматериала от сотрудников. "В адрес юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в филиалах "Жизньмарт", направлены предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятий. Приостановлена реализация продукции, которую употребляли заболевшие", – добавили в управлении.

https://ria.ru/20240515/shkola-1946245176.html

https://ria.ru/20240211/otravlenie-1926698262.html

екатеринбург

свердловская область

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происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)