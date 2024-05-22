В Приморье семь детей заболели туберкулезом
Роспотребнадзор: в Приморье семь детей заболели туберкулезом и проходят лечение
© iStock.com / 12521104Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице
© iStock.com / 12521104
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Семь детей заболели туберкулезом легких и проходят лечение в специализированном центре после вспышки в школе приморского Дальнегорска в апреле, также выявлены 67 случаев латентной туберкулезной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора.
"По состоянию на 15 мая, среди учащихся зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции. 7 заболевших человек госпитализированы в краевой фтизиопульмонологический центр. Часть школьников проходит реабилитацию", - сообщили в управлении.
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В апреле центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, они проходят лечение. Источник распространения инфекции был идентифицирован, им оказался сотрудник пищеблока. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание". Обоих фигурантов отправили под домашний арест.