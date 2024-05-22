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В Приморье семь детей заболели туберкулезом - РИА Новости, 22.05.2024
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11:06 22.05.2024 (обновлено: 11:13 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/rospotrebnadzor-1947600550.html
В Приморье семь детей заболели туберкулезом
В Приморье семь детей заболели туберкулезом - РИА Новости, 22.05.2024
В Приморье семь детей заболели туберкулезом
Семь детей заболели туберкулезом легких и проходят лечение в специализированном центре после вспышки в школе приморского Дальнегорска в апреле, также выявлены... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:06
2024-05-22T11:13
происшествия
здоровье - общество
дальнегорск
россия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Семь детей заболели туберкулезом легких и проходят лечение в специализированном центре после вспышки в школе приморского Дальнегорска в апреле, также выявлены 67 случаев латентной туберкулезной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора. "По состоянию на 15 мая, среди учащихся зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции. 7 заболевших человек госпитализированы в краевой фтизиопульмонологический центр. Часть школьников проходит реабилитацию", - сообщили в управлении. В апреле центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, они проходят лечение. Источник распространения инфекции был идентифицирован, им оказался сотрудник пищеблока. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание". Обоих фигурантов отправили под домашний арест.
https://ria.ru/20240328/tuberkulez-1936318115.html
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происшествия, здоровье - общество, дальнегорск, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Дальнегорск, Россия, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Приморье семь детей заболели туберкулезом

Роспотребнадзор: в Приморье семь детей заболели туберкулезом и проходят лечение

© iStock.com / 12521104Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / 12521104
Врач осматривает рентгеновский снимок грудной клетки пациента в больнице. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Семь детей заболели туберкулезом легких и проходят лечение в специализированном центре после вспышки в школе приморского Дальнегорска в апреле, также выявлены 67 случаев латентной туберкулезной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора.
"По состоянию на 15 мая, среди учащихся зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции. 7 заболевших человек госпитализированы в краевой фтизиопульмонологический центр. Часть школьников проходит реабилитацию", - сообщили в управлении.
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В апреле центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, они проходят лечение. Источник распространения инфекции был идентифицирован, им оказался сотрудник пищеблока. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание". Обоих фигурантов отправили под домашний арест.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоДальнегорскРоссияПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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