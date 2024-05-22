https://ria.ru/20240522/rospotrebnadzor-1947600550.html

В Приморье семь детей заболели туберкулезом

В Приморье семь детей заболели туберкулезом - РИА Новости, 22.05.2024

В Приморье семь детей заболели туберкулезом

Семь детей заболели туберкулезом легких и проходят лечение в специализированном центре после вспышки в школе приморского Дальнегорска в апреле, также выявлены... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:06

2024-05-22T11:06

2024-05-22T11:13

происшествия

здоровье - общество

дальнегорск

россия

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – РИА Новости. Семь детей заболели туберкулезом легких и проходят лечение в специализированном центре после вспышки в школе приморского Дальнегорска в апреле, также выявлены 67 случаев латентной туберкулезной инфекции, сообщили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора. "По состоянию на 15 мая, среди учащихся зарегистрировано 7 случаев туберкулеза легких и 67 случаев латентной туберкулезной инфекции. 7 заболевших человек госпитализированы в краевой фтизиопульмонологический центр. Часть школьников проходит реабилитацию", - сообщили в управлении. В апреле центральная городская больница Дальнегорска сообщила, что в школе №17 подтверждено четыре случая заболевания туберкулезом среди детей, они проходят лечение. Источник распространения инфекции был идентифицирован, им оказался сотрудник пищеблока. Всего было выявлено 53 школьника с положительным результатом диаскинтеста. СУСК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. По делу задержали индивидуального предпринимателя и его работника. Они подозреваются в том, что при организации питания школьников "нарушили прямой запрет на выполнение соответствующих работ человеком, имеющим серьезное медицинское противопоказание". Обоих фигурантов отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20240328/tuberkulez-1936318115.html

https://ria.ru/20240515/shkola-1946245176.html

дальнегорск

россия

приморский край

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происшествия, здоровье - общество, дальнегорск, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)