https://ria.ru/20240522/renovatsiya--1947681959.html

Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года

Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года - РИА Новости, 22.05.2024

Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года

Программа реновации с переселением из ветхого жилья за счет инвестора активно развивается в Московской области. Так, до конца года в регионе запустят еще 27... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:43

2024-05-22T15:43

2024-05-22T15:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936200287_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98deba8392752c25881ed1ce72eb437b.jpg

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Программа реновации с переселением из ветхого жилья за счет инвестора активно развивается в Московской области. Так, до конца года в регионе запустят еще 27 таких проектов, сообщил 360.ru.По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, сейчас в работе находятся 178 проектов. Благодаря их реализации из ветхих домов в комфортные условия переедут более 61 тысячи человек.Также дан старт еще 12 проектам в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Новое жилье обретут более семи тысяч человек.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)