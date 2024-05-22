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Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года - РИА Новости, 22.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:43 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/renovatsiya--1947681959.html
Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года
Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года - РИА Новости, 22.05.2024
Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года
Программа реновации с переселением из ветхого жилья за счет инвестора активно развивается в Московской области. Так, до конца года в регионе запустят еще 27... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:43
2024-05-22T15:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Программа реновации с переселением из ветхого жилья за счет инвестора активно развивается в Московской области. Так, до конца года в регионе запустят еще 27 таких проектов, сообщил 360.ru.По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, сейчас в работе находятся 178 проектов. Благодаря их реализации из ветхих домов в комфортные условия переедут более 61 тысячи человек.Также дан старт еще 12 проектам в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Новое жилье обретут более семи тысяч человек.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья запустят еще 27 проектов реновации до конца 2024 года

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Программа реновации с переселением из ветхого жилья за счет инвестора активно развивается в Московской области. Так, до конца года в регионе запустят еще 27 таких проектов, сообщил 360.ru.
По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, сейчас в работе находятся 178 проектов. Благодаря их реализации из ветхих домов в комфортные условия переедут более 61 тысячи человек.
Также дан старт еще 12 проектам в Балашихе, Раменском, Пушкинском, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках и Наро-Фоминске. Новое жилье обретут более семи тысяч человек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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