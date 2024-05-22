https://ria.ru/20240522/raketnaya_opasnost-1947564159.html
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 22.05.2024
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Белгородской области. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T06:44
2024-05-22T06:44
2024-05-22T06:44
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грайворон
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в городе Грайворон и Грайворонском округе, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Белгородской области. "РСЧС: Внимание! Грайворонский городской округ и город Грайворон. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947563111.html
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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грайворон
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грайворон
В Грайворонском округе Белгородской области объявили ракетную опасность
ГУ МЧС Белгородской области: в Грайворонском округе объявлена ракетная опасность