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Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана - РИА Новости, 22.05.2024
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16:03 22.05.2024 (обновлено: 19:47 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/raisi-1947691856.html
Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана
Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана - РИА Новости, 22.05.2024
Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:03
2024-05-22T19:47
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ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, передает информационное агентство Fars. В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств. "Председатель Госдумы РФ почтил память погибшего президента Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана", - говорится в сообщении. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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в мире, цены на нефть, иран, россия, тегеран (город), хосейн амир абдоллахиан, вячеслав володин, ильхам алиев, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
В мире, Цены на нефть, Иран, Россия, Тегеран (город), Хосейн Амир Абдоллахиан, Вячеслав Володин, Ильхам Алиев, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана

Fars: Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФПредседатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания РФ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. 22 мая 2024
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ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, передает информационное агентство Fars.
В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств.
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В Кремле удивились хамскому заявлению Блинкена о гибели Раиси
Вчера, 12:54
"Председатель Госдумы РФ почтил память погибшего президента Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана", - говорится в сообщении.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Траурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси
Вчера, 14:33
 
В миреЦены на нефтьИранРоссияТегеран (город)Хосейн Амир АбдоллахианВячеслав ВолодинИльхам АлиевГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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