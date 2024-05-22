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Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана

Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана - РИА Новости, 22.05.2024

Володин почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:03

2024-05-22T16:03

2024-05-22T19:47

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ТЕГЕРАН, 22 мая – РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, прибыв в Тегеран, почтил память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц, передает информационное агентство Fars. В среду в Тегеране проходит церемония прощания с иранским президентом, главой МИД Ирана и сопровождавших их лиц при крушении вертолет на северо-западе Ирана. На церемонию прибыли чиновники и дипломаты иностранных государств. "Председатель Госдумы РФ почтил память погибшего президента Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана", - говорится в сообщении. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

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