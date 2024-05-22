https://ria.ru/20240522/putin-1947727337.html

Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков

Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков

Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей доложить об оплачиваемых выходных и отпусках для пострадавших РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:05

2024-05-22T18:05

2024-05-22T18:05

общество

тюменская область

россия

курганская область

владимир путин

вадим шумков

денис паслер

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей доложить об оплачиваемых выходных и отпусках для пострадавших от паводков. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии организаций-работодателей, расположенных в районах, подвергшихся подтоплению весной 2024 года, обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2024 года, ответственные - губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и губернатор Тюменской области Александр Моор.

https://ria.ru/20240522/putin-1947726774.html

тюменская область

россия

курганская область

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общество, тюменская область, россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, денис паслер