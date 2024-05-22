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Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков - РИА Новости, 22.05.2024
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18:05 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947727337.html
Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков
Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей доложить об оплачиваемых выходных и отпусках для пострадавших РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:05
2024-05-22T18:05
общество
тюменская область
россия
курганская область
владимир путин
вадим шумков
денис паслер
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей доложить об оплачиваемых выходных и отпусках для пострадавших от паводков. Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля. "Рекомендовать исполнительным органам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии организаций-работодателей, расположенных в районах, подвергшихся подтоплению весной 2024 года, обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 июня 2024 года, ответственные - губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и губернатор Тюменской области Александр Моор.
https://ria.ru/20240522/putin-1947726774.html
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общество, тюменская область, россия, курганская область, владимир путин, вадим шумков, денис паслер
Общество, Тюменская область, Россия, Курганская область, Владимир Путин, Вадим Шумков, Денис Паслер
Путин поручил доложить об отпусках для пострадавших от паводков

Путин поручил доложить об оплачиваемых отпусках для пострадавших от паводков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей доложить об оплачиваемых выходных и отпусках для пострадавших от паводков.
Соответствующий перечень поручений по вопросам ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах РФ опубликован на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать исполнительным органам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при участии организаций-работодателей, расположенных в районах, подвергшихся подтоплению весной 2024 года, обеспечить принятие решений, необходимых для предоставления гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной весенними паводками 2024 года, оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 июня 2024 года, ответственные - губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Путин поручил изучить порядок приема заявлений пострадавших от ЧС
Вчера, 18:02
 
ОбществоТюменская областьРоссияКурганская областьВладимир ПутинВадим ШумковДенис Паслер
 
 
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