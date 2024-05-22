https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей - РИА Новости, 22.05.2024
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей
Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:11
2024-05-22T17:11
2024-05-22T17:11
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811297327_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_945535fb6c18783a4d473ee42bffe355.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных планов развития. "У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей", - подчеркнул Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811297327_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0c4e6ba0a136c214c2713929e3819852.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей
Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей