https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html

Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей

Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей - РИА Новости, 22.05.2024

Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей

Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:11

2024-05-22T17:11

2024-05-22T17:11

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных планов развития. "У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей", - подчеркнул Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html

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россия, владимир путин