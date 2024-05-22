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Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей - РИА Новости, 22.05.2024
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17:11 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947717183.html
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей - РИА Новости, 22.05.2024
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей
Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:11
2024-05-22T17:11
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных планов развития. "У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей", - подчеркнул Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал важнейший критерий оценки работы властей

Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки работы властей по реализации экономических, технологических и социальных планов развития.
«
"У всех наших планов, экономических, технологических и тем более социальных, есть важнейшее измерение и важнейший критерий оценки нашей работы – это благополучие людей", - подчеркнул Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
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