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Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний - РИА Новости, 22.05.2024
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17:09 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947716665.html
Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний
Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний - РИА Новости, 22.05.2024
Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний
В России должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета, заявил президент России РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:09
2024-05-22T17:09
экономика
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна важная тема, которую предлагаю сегодня обсудить, - это стандарт общественного капитала бизнеса. Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности. Напротив - считаю это принципиально важным - должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
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экономика, технологии, россия, владимир путин
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин
Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний

Путин: в России должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Еще одна важная тема, которую предлагаю сегодня обсудить, - это стандарт общественного капитала бизнеса. Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности. Напротив - считаю это принципиально важным - должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
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