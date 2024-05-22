https://ria.ru/20240522/putin-1947716665.html

Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний

Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний - РИА Новости, 22.05.2024

Путин призвал выстроить систему инструментов поддержки компаний

В России должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета, заявил президент России РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T17:09

2024-05-22T17:09

2024-05-22T17:09

экономика

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В России должна быть выстроена система инструментов поддержки компаний, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета, заявил президент России Владимир Путин. "Еще одна важная тема, которую предлагаю сегодня обсудить, - это стандарт общественного капитала бизнеса. Мы с самого начала договорились, что здесь не будет излишней бюрократии, формальной отчетности. Напротив - считаю это принципиально важным - должна быть создана именно система реально работающих стимулов, инструментов поддержки для компаний, которые вносят действенный вклад в укрепление технологического и индустриального суверенитета, создают новые рабочие места, заботятся о сотрудниках, реализуют социальные и экологические программы, поддерживают участников специальной военной операции, благоустраивают, а порой и возводят новые, современные города и населённые пункты", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

https://ria.ru/20240521/mishustin-1947423413.html

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экономика, технологии, россия, владимир путин