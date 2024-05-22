https://ria.ru/20240522/putin-1947700143.html

Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив

Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив - РИА Новости, 22.05.2024

Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив

Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:31

2024-05-22T16:31

2024-05-22T16:31

россия

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив. "Прошу правительство, министерства действовать в тесной связке, в партнерстве с АСИ по всем направлениям: подготовка кадров, экологическое благополучие и, конечно, соцсфера, где у АСИ есть наработки", - сказал Путин.Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ.

https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html

россия

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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)