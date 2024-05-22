https://ria.ru/20240522/putin-1947700143.html
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив - РИА Новости, 22.05.2024
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:31
2024-05-22T16:31
2024-05-22T16:31
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив. "Прошу правительство, министерства действовать в тесной связке, в партнерстве с АСИ по всем направлениям: подготовка кадров, экологическое благополучие и, конечно, соцсфера, где у АСИ есть наработки", - сказал Путин.Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ.
https://ria.ru/20240220/forum-1928574296.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив
Путин попросил кабмин и органы власти поддерживать АСИ в реализации инициатив