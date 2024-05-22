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Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив - РИА Новости, 22.05.2024
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16:31 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/putin-1947700143.html
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив - РИА Новости, 22.05.2024
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив
Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:31
2024-05-22T16:31
россия
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив. "Прошу правительство, министерства действовать в тесной связке, в партнерстве с АСИ по всем направлениям: подготовка кадров, экологическое благополучие и, конечно, соцсфера, где у АСИ есть наработки", - сказал Путин.Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ.
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россия, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Путин попросил правительство оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив

Путин попросил кабмин и органы власти поддерживать АСИ в реализации инициатив

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк Владимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил правительство и органы власти оказывать поддержку АСИ в реализации инициатив.
«
"Прошу правительство, министерства действовать в тесной связке, в партнерстве с АСИ по всем направлениям: подготовка кадров, экологическое благополучие и, конечно, соцсфера, где у АСИ есть наработки", - сказал Путин.
Глава государства в среду принимает участие в заседании набсовета АСИ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Путин пошутил про "диктатуру" на форуме АСИ
20 февраля, 19:53
 
РоссияВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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