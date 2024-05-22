https://ria.ru/20240522/putin-1947635851.html
Заседание АСИ с участием Путина. Трансляция
Заседание АСИ с участием Путина. Трансляция - РИА Новости, 22.05.2024
Заседание АСИ с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:30
2024-05-22T16:30
2024-05-22T16:30
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
россия
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета АСИ
LIVE: Путин на заседании наблюдательного совета АСИ
2024-05-22T16:30
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PT61M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, россия, видео
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Владимир Путин, Россия
Заседание АСИ с участием Путина. Трансляция
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
2024-05-22T16:30
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PT61M39S
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.