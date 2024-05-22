https://ria.ru/20240522/puteshestviya-1947285482.html
Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия
Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия - РИА Новости, 22.05.2024
Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия
Эксперты рассказали, что более половины путешественников выходят за рамки бюджета во время отпуска, сообщает "Авиасейлс". РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T05:13
2024-05-22T05:13
2024-05-22T05:13
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, что более половины путешественников выходят за рамки бюджета во время отпуска, сообщает "Авиасейлс".Специалисты сервиса для покупки авиабилетов провели исследования среди 1,5 тысячи пользователей и выяснили, что лишь 18 процентам из них хватает денег, чтобы сразу оплатить перелет и прочие расходы на отпуск.Остальным приходится копить. Чаще всего россияне откладывают деньги на билеты — так ответили 47 процентов, на проживание (18 процентов) и питание (11 процентов). Еще шесть процентов туристов копили средства на шопинг.При этом 47 процентов респондентов сказали, что в путешествии выходили за рамки бюджета, занимали или ограничивались самым необходимым.Большинство опрошенных планирует изменить финансовое поведение в будущем. Четверть сообщили, что намерены найти способы экономить. Каждый пятый хочет откладывать больше средств, а каждый седьмой будет тщательнее планировать расходы.
https://ria.ru/20240517/puteshestviya-1945605959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, деньги, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Деньги, туристы
Туристы рассказали, хватает ли им денег на путешествия
Эксперты: половина туристов в отпуске выходит за рамки бюджета
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, что более половины путешественников выходят за рамки бюджета во время отпуска, сообщает "Авиасейлс".
Специалисты сервиса для покупки авиабилетов провели исследования среди 1,5 тысячи пользователей и выяснили, что лишь 18 процентам из них хватает денег, чтобы сразу оплатить перелет и прочие расходы на отпуск.
Остальным приходится копить. Чаще всего россияне откладывают деньги на билеты — так ответили 47 процентов, на проживание (18 процентов) и питание (11 процентов). Еще шесть процентов туристов копили средства на шопинг.
При этом 47 процентов респондентов сказали, что в путешествии выходили за рамки бюджета, занимали или ограничивались самым необходимым.
Большинство опрошенных планирует изменить финансовое поведение в будущем. Четверть сообщили, что намерены найти способы экономить. Каждый пятый хочет откладывать больше средств, а каждый седьмой будет тщательнее планировать расходы.