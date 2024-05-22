Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси
Песков: российская делегация поехала не на похороны Раиси, а на прощание с ним
© РИА Новости / Марина Вялова | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение об отправке российской делегации на прощание с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и уполномочил на этот полет спикера Госдумы Вячеслава Володина после сообщения иранской стороны о времени и месте церемонии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", - сказал Песков.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Он по поручению Путина представляет Россию на траурной церемонии.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.