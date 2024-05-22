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Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
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14:33 22.05.2024 (обновлено: 14:34 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/proschanie-1947660974.html
Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси
Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси - РИА Новости, 22.05.2024
Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси
Президент РФ Владимир Путин принял решение об отправке российской делегации на прощание с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и уполномочил на этот полет... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:33
2024-05-22T14:34
россия
иран
тегеран (город)
вячеслав володин
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение об отправке российской делегации на прощание с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и уполномочил на этот полет спикера Госдумы Вячеслава Володина после сообщения иранской стороны о времени и месте церемонии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", - сказал Песков. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Он по поручению Путина представляет Россию на траурной церемонии. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html
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россия, иран, тегеран (город), вячеслав володин, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, крушение вертолета президента ирана
Россия, Иран, Тегеран (город), Вячеслав Володин, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Крушение вертолета президента Ирана
Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси

Песков: российская делегация поехала не на похороны Раиси, а на прощание с ним

© РИА Новости / Марина Вялова | Перейти в медиабанкТраурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Траурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Марина Вялова
Перейти в медиабанк
Траурные мероприятия в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение об отправке российской делегации на прощание с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и уполномочил на этот полет спикера Госдумы Вячеслава Володина после сообщения иранской стороны о времени и месте церемонии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", - сказал Песков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Самый страшный сценарий: гибель иранского президента испугала мир
Вчера, 08:00
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Он по поручению Путина представляет Россию на траурной церемонии.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Траурный митинг в Тегеране в память о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Речи об участии Путина в церемонии похорон Раиси не идет, заявил Песков
Вчера, 12:12
 
РоссияИранТегеран (город)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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