https://ria.ru/20240522/proschanie-1947660974.html

Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси

Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси - РИА Новости, 22.05.2024

Кремль объяснил решение Путина об участии Володина в прощании с Раиси

Президент РФ Владимир Путин принял решение об отправке российской делегации на прощание с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и уполномочил на этот полет... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:33

2024-05-22T14:33

2024-05-22T14:34

россия

иран

тегеран (город)

вячеслав володин

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947612681_0:38:1161:691_1920x0_80_0_0_50104eb201e6b6974236e828fa571095.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял решение об отправке российской делегации на прощание с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси и уполномочил на этот полет спикера Госдумы Вячеслава Володина после сообщения иранской стороны о времени и месте церемонии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Она (российская делегация) поехала не на похороны, а на прощание. После того как иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, президентом было принято такое решение, и им был уполномочен Володин на совершение этого полета", - сказал Песков. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее прибыл в Тегеран на траурную церемонию прощания с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси. Он по поручению Путина представляет Россию на траурной церемонии. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240521/gibel-1947303439.html

https://ria.ru/20240521/raisi-1947376884.html

россия

иран

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, иран, тегеран (город), вячеслав володин, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, крушение вертолета президента ирана