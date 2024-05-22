СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ
Rai News: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ Барыша Боюна
© Polizia di StatoЗадержание итальянской полицией предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна
© Polizia di Stato
Задержание итальянской полицией предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянская полиция в среду арестовала предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна, одного из самых разыскиваемых преступников в Турции, передает телеканал Rai News со ссылкой на полицию.
Как поясняет телеканал, в отношении 40-летнего курда был выдан европейский ордер на арест по обвинению в убийстве, нанесении телесных повреждений, угрозах, участии в преступной организации и торговле оружием. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в ходе ее визита в Турцию об экстрадиции Боюна. По данным телеканала, его в августе 2022 года задержали в Римини и поместили под домашний арест.
Как сообщается, оперативная группа, состоящая из представителей правоохранительных органов Италии и сил Интерпола, в среду на рассвете ворвалась в квартиру под городом Витебро, где находился Боюн.
В ходе масштабной операции по ликвидации преступной сети были задержаны еще 18 человек турецкого происхождения, проживающих в Италии, Швейцарии, Германии и Турции. Прокуратура Милана выдала постановление об их заключении под стражу. Их, в частности, обвиняют в создании вооружённого бандформирования с террористическими целями, подготовки теракта и убийства.
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