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СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ - РИА Новости, 22.05.2024
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15:47 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947682987.html
СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ
СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ - РИА Новости, 22.05.2024
СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ
Итальянская полиция в среду арестовала предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна, одного из самых разыскиваемых... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:47
2024-05-22T15:47
в мире
турция
италия
римини
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джорджа мелони
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянская полиция в среду арестовала предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна, одного из самых разыскиваемых преступников в Турции, передает телеканал Rai News со ссылкой на полицию. Как поясняет телеканал, в отношении 40-летнего курда был выдан европейский ордер на арест по обвинению в убийстве, нанесении телесных повреждений, угрозах, участии в преступной организации и торговле оружием. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в ходе ее визита в Турцию об экстрадиции Боюна. По данным телеканала, его в августе 2022 года задержали в Римини и поместили под домашний арест. Как сообщается, оперативная группа, состоящая из представителей правоохранительных органов Италии и сил Интерпола, в среду на рассвете ворвалась в квартиру под городом Витебро, где находился Боюн. В ходе масштабной операции по ликвидации преступной сети были задержаны еще 18 человек турецкого происхождения, проживающих в Италии, Швейцарии, Германии и Турции. Прокуратура Милана выдала постановление об их заключении под стражу. Их, в частности, обвиняют в создании вооружённого бандформирования с террористическими целями, подготовки теракта и убийства.
https://ria.ru/20240515/opg-1946286347.html
https://ria.ru/20231203/turtsiya-1913421287.html
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в мире, турция, италия, римини, реджеп тайип эрдоган, джорджа мелони, интерпол
В мире, Турция, Италия, Римини, Реджеп Тайип Эрдоган, Джорджа Мелони, Интерпол
СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ

Rai News: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ Барыша Боюна

© Polizia di StatoЗадержание итальянской полицией предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна
Задержание итальянской полицией предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна
© Polizia di Stato
Задержание итальянской полицией предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянская полиция в среду арестовала предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна, одного из самых разыскиваемых преступников в Турции, передает телеканал Rai News со ссылкой на полицию.
Как поясняет телеканал, в отношении 40-летнего курда был выдан европейский ордер на арест по обвинению в убийстве, нанесении телесных повреждений, угрозах, участии в преступной организации и торговле оружием. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в ходе ее визита в Турцию об экстрадиции Боюна. По данным телеканала, его в августе 2022 года задержали в Римини и поместили под домашний арест.
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Как сообщается, оперативная группа, состоящая из представителей правоохранительных органов Италии и сил Интерпола, в среду на рассвете ворвалась в квартиру под городом Витебро, где находился Боюн.
В ходе масштабной операции по ликвидации преступной сети были задержаны еще 18 человек турецкого происхождения, проживающих в Италии, Швейцарии, Германии и Турции. Прокуратура Милана выдала постановление об их заключении под стражу. Их, в частности, обвиняют в создании вооружённого бандформирования с террористическими целями, подготовки теракта и убийства.
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