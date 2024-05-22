https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947682987.html

СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ

СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ - РИА Новости, 22.05.2024

СМИ: в Италии арестовали предполагаемого главаря турецкой ОПГ

Итальянская полиция в среду арестовала предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна, одного из самых разыскиваемых... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:47

2024-05-22T15:47

2024-05-22T15:47

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Итальянская полиция в среду арестовала предполагаемого главаря турецкой организованной преступной группировки Барыша Боюна, одного из самых разыскиваемых преступников в Турции, передает телеканал Rai News со ссылкой на полицию. Как поясняет телеканал, в отношении 40-летнего курда был выдан европейский ордер на арест по обвинению в убийстве, нанесении телесных повреждений, угрозах, участии в преступной организации и торговле оружием. Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил премьер-министра Италии Джорджу Мелони в ходе ее визита в Турцию об экстрадиции Боюна. По данным телеканала, его в августе 2022 года задержали в Римини и поместили под домашний арест. Как сообщается, оперативная группа, состоящая из представителей правоохранительных органов Италии и сил Интерпола, в среду на рассвете ворвалась в квартиру под городом Витебро, где находился Боюн. В ходе масштабной операции по ликвидации преступной сети были задержаны еще 18 человек турецкого происхождения, проживающих в Италии, Швейцарии, Германии и Турции. Прокуратура Милана выдала постановление об их заключении под стражу. Их, в частности, обвиняют в создании вооружённого бандформирования с террористическими целями, подготовки теракта и убийства.

https://ria.ru/20240515/opg-1946286347.html

https://ria.ru/20231203/turtsiya-1913421287.html

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в мире, турция, италия, римини, реджеп тайип эрдоган, джорджа мелони, интерпол