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В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.05.2024
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15:47 22.05.2024 (обновлено: 16:23 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947682468.html
В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.05.2024
В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус и УАЗ-"буханка" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погиб один человек, еще семь пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:47
2024-05-22T16:23
происшествия
авто
саратовская область
татищевский район
ульяновский автомобильный завод (уаз)
ford motor
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Микроавтобус и УАЗ-"буханка" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погиб один человек, еще семь пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 12.30 (11.30 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Карякино произошло столкновение автомобиля Ford и УАЗ. В результате ДТП один человек погиб и семь пострадали. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина. Медики центра медицины катастроф и скорой помощи госпитализируют остальных пострадавших", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду. На опубликованном Юриным фото запечатлено, что в ДТП попали УАЗ-"буханка" и белый микроавтобус. В пресс-службе областного управления ГИБДД пояснили журналистам, что в результате ДТП погибла пассажирка УАЗа, ехавшего с прицепом, а в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Ford. В ведомстве уточнили, что микроавтобус не являлся маршрутным. Прокуратура региона в Telegram-канале уточнила, что погиб не пассажир, а водитель УАЗа, по вине которого, предварительно, произошло ДТП. "По предварительным данным, ... пострадали пассажиры УАЗа и водитель микроавтобуса, в том числе малолетний ребенок. Так, автомобиль УАЗ допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с микроавтобусом Ford. В результате столкновения водитель автомобиля УАЗ погиб на месте, остальные пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
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саратовская область
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происшествия, авто, саратовская область, татищевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Саратовская область, Татищевский район, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Ford Motor, ГИБДД МВД РФ
В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

В Саратовской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, семеро пострадали

© Фото : Юрий Юрин/TelegramМесто ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Саратовской области. 22 мая 2024
Место ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Саратовской области. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Юрий Юрин/Telegram
Место ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Саратовской области. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Микроавтобус и УАЗ-"буханка" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погиб один человек, еще семь пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.
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"В 12.30 (11.30 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Карякино произошло столкновение автомобиля Ford и УАЗ. В результате ДТП один человек погиб и семь пострадали. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина. Медики центра медицины катастроф и скорой помощи госпитализируют остальных пострадавших", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду.
На опубликованном Юриным фото запечатлено, что в ДТП попали УАЗ-"буханка" и белый микроавтобус.
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В пресс-службе областного управления ГИБДД пояснили журналистам, что в результате ДТП погибла пассажирка УАЗа, ехавшего с прицепом, а в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Ford. В ведомстве уточнили, что микроавтобус не являлся маршрутным.
Прокуратура региона в Telegram-канале уточнила, что погиб не пассажир, а водитель УАЗа, по вине которого, предварительно, произошло ДТП.
"По предварительным данным, ... пострадали пассажиры УАЗа и водитель микроавтобуса, в том числе малолетний ребенок. Так, автомобиль УАЗ допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с микроавтобусом Ford. В результате столкновения водитель автомобиля УАЗ погиб на месте, остальные пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоСаратовская областьТатищевский районУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Ford MotorГИБДД МВД РФ
 
 
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