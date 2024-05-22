https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947682468.html

В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 22.05.2024

В Саратовской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус и УАЗ-"буханка" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погиб один человек, еще семь пострадали, сообщил начальник управления... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:47

2024-05-22T15:47

2024-05-22T16:23

происшествия

авто

саратовская область

татищевский район

ульяновский автомобильный завод (уаз)

ford motor

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Микроавтобус и УАЗ-"буханка" столкнулись на трассе в Саратовской области, в результате погиб один человек, еще семь пострадали, сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале. "В 12.30 (11.30 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Карякино произошло столкновение автомобиля Ford и УАЗ. В результате ДТП один человек погиб и семь пострадали. Реанимационной службой облспаса госпитализирована женщина. Медики центра медицины катастроф и скорой помощи госпитализируют остальных пострадавших", - написал Юрин со ссылкой на начальника службы спасения региона Никиту Зраду. На опубликованном Юриным фото запечатлено, что в ДТП попали УАЗ-"буханка" и белый микроавтобус. В пресс-службе областного управления ГИБДД пояснили журналистам, что в результате ДТП погибла пассажирка УАЗа, ехавшего с прицепом, а в больницу доставлены водитель и пассажир микроавтобуса Ford. В ведомстве уточнили, что микроавтобус не являлся маршрутным. Прокуратура региона в Telegram-канале уточнила, что погиб не пассажир, а водитель УАЗа, по вине которого, предварительно, произошло ДТП. "По предварительным данным, ... пострадали пассажиры УАЗа и водитель микроавтобуса, в том числе малолетний ребенок. Так, автомобиль УАЗ допустил выезд на встречную полосу с последующим столкновением с микроавтобусом Ford. В результате столкновения водитель автомобиля УАЗ погиб на месте, остальные пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По данному факту проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240228/dtp-1929887585.html

https://ria.ru/20240522/elektrichka-1947677079.html

https://ria.ru/20230928/avariya-1899293677.html

саратовская область

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происшествия, авто, саратовская область, татищевский район, ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor, гибдд мвд рф