https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947673636.html
Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique
Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique - РИА Новости, 22.05.2024
Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique
Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную столичную клинику пластической хирургии IQ Plastique, деятельность которой приостановлена после гибели... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T15:10
2024-05-22T15:10
2024-05-22T15:10
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную столичную клинику пластической хирургии IQ Plastique, деятельность которой приостановлена после гибели пациента, сообщил журналистам представитель клиники Владимир Слащев. Ранее он рассказал, что утром комиссия в составе Росздравнадзора и с присутствием судебных приставов и сотрудников полиции прибыла к IQ Plastique и пытается изыскать "законные способы пройти внутрь для выполнения мероприятий для нужд Росздравнадзора, для нужд уголовного дела". Пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что ведомство совместно с СК проводит мероприятия в рамках возбужденного дела. "На сегодняшний день был составлен акт о том, что действие (вход в клинику представителей Росздравнадзора - ред.) не выполнено исполнительское. Мы подписали, указали, что пломбы в итоге не вскрыты, печати не нарушены, доступ не был обеспечен", - сказал Слащев. Он предположил, что такие попытки Росздравнадзора продолжатся. "На сегодняшний день убеждены, что решение о том, что нельзя входить, оно было правильным", - добавил адвокат. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.
https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html
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происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique
Росздравнадзор не попал в опечатанную клинику пластической хирургии IQ Plastique
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную столичную клинику пластической хирургии IQ Plastique, деятельность которой приостановлена после гибели пациента, сообщил журналистам представитель клиники Владимир Слащев.
Ранее он рассказал, что утром комиссия в составе Росздравнадзора и с присутствием судебных приставов и сотрудников полиции прибыла к IQ Plastique и пытается изыскать "законные способы пройти внутрь для выполнения мероприятий для нужд Росздравнадзора, для нужд уголовного дела". Пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что ведомство совместно с СК
проводит мероприятия в рамках возбужденного дела.
"На сегодняшний день был составлен акт о том, что действие (вход в клинику представителей Росздравнадзора - ред.) не выполнено исполнительское. Мы подписали, указали, что пломбы в итоге не вскрыты, печати не нарушены, доступ не был обеспечен", - сказал Слащев.
Он предположил, что такие попытки Росздравнадзора продолжатся. "На сегодняшний день убеждены, что решение о том, что нельзя входить, оно было правильным", - добавил адвокат.
В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы
прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.