https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947673636.html

Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique

Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique - РИА Новости, 22.05.2024

Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную клинику IQ Plastique

Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную столичную клинику пластической хирургии IQ Plastique, деятельность которой приостановлена после гибели... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T15:10

2024-05-22T15:10

2024-05-22T15:10

происшествия

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946775187_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_c1dd284a4a1ae73aeced18be708e1e4d.jpg

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Сотрудники Росздравнадзора не попали в опечатанную столичную клинику пластической хирургии IQ Plastique, деятельность которой приостановлена после гибели пациента, сообщил журналистам представитель клиники Владимир Слащев. Ранее он рассказал, что утром комиссия в составе Росздравнадзора и с присутствием судебных приставов и сотрудников полиции прибыла к IQ Plastique и пытается изыскать "законные способы пройти внутрь для выполнения мероприятий для нужд Росздравнадзора, для нужд уголовного дела". Пресс-служба Росздравнадзора сообщила РИА Новости, что ведомство совместно с СК проводит мероприятия в рамках возбужденного дела. "На сегодняшний день был составлен акт о том, что действие (вход в клинику представителей Росздравнадзора - ред.) не выполнено исполнительское. Мы подписали, указали, что пломбы в итоге не вскрыты, печати не нарушены, доступ не был обеспечен", - сказал Слащев. Он предположил, что такие попытки Росздравнадзора продолжатся. "На сегодняшний день убеждены, что решение о том, что нельзя входить, оно было правильным", - добавил адвокат. В феврале в клинике пластической хирургии IQ Plastique на севере Москвы прооперировали пациента. На следующий день после выписки 36-летний мужчина почувствовал себя плохо и вновь обратился в клинику, где ему провели повторное оперативное вмешательство. Однако состояние пациента снова ухудшилось, он был госпитализирован в другую больницу, где впал в кому и затем скончался. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. По требованию Росздравнадзора Арбитражный суд приостановил деятельность клиники на 90 суток. В середине апреля следствие допросило пластического хирурга Тимура Хайдарова в рамках расследования уголовного дела о гибели пациента после операции в IQ Plastique.

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940071666.html

https://ria.ru/20240415/khaydarov-1940072221.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф)