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Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика - РИА Новости, 22.05.2024
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14:37 22.05.2024
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Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика
Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика - РИА Новости, 22.05.2024
Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика
Полиция ищет родителей потерявшегося в поселке под Новороссийском мальчика, которому на вид 4 года, сообщили в УМВД города. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:37
2024-05-22T14:37
происшествия
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полиция ищет родителей потерявшегося в поселке под Новороссийском мальчика, которому на вид 4 года, сообщили в УМВД города. "21 мая в поселке Кирилловка обнаружен ребенок без сопровождения взрослых. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливается личность родителей и ребенка", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребёнка нашёл на улице местный житель и сообщил в полицию. Мальчик не разговаривает, о себе сведений пояснить не может. Предполагается, что ему около 4 лет. Предварительно, информации о применении вреда ребёнку нет. Правоохранительные органы просят граждан, которые обладают какой-либо информацией, сообщить об этом.
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происшествия
Происшествия
Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика

УМВД: полиция ищет родителей потерявшегося в поселке под Новороссийском мальчика

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полиция ищет родителей потерявшегося в поселке под Новороссийском мальчика, которому на вид 4 года, сообщили в УМВД города.
"21 мая в поселке Кирилловка обнаружен ребенок без сопровождения взрослых. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливается личность родителей и ребенка", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребёнка нашёл на улице местный житель и сообщил в полицию. Мальчик не разговаривает, о себе сведений пояснить не может. Предполагается, что ему около 4 лет. Предварительно, информации о применении вреда ребёнку нет.
Правоохранительные органы просят граждан, которые обладают какой-либо информацией, сообщить об этом.
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