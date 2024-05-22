https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947662555.html

Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика

Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика - РИА Новости, 22.05.2024

Полиция ищет родителей потерявшегося под Новороссийском мальчика

Полиция ищет родителей потерявшегося в поселке под Новороссийском мальчика, которому на вид 4 года, сообщили в УМВД города. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:37

2024-05-22T14:37

2024-05-22T14:37

происшествия

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КРАСНОДАР, 22 мая - РИА Новости. Полиция ищет родителей потерявшегося в поселке под Новороссийском мальчика, которому на вид 4 года, сообщили в УМВД города. "21 мая в поселке Кирилловка обнаружен ребенок без сопровождения взрослых. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливается личность родителей и ребенка", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в ведомстве, ребёнка нашёл на улице местный житель и сообщил в полицию. Мальчик не разговаривает, о себе сведений пояснить не может. Предполагается, что ему около 4 лет. Предварительно, информации о применении вреда ребёнку нет. Правоохранительные органы просят граждан, которые обладают какой-либо информацией, сообщить об этом.

https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html

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2024

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происшествия