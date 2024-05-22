https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947662159.html

Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство свахи

Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство свахи - РИА Новости, 22.05.2024

Житель Красноярска получил 13 лет колонии за убийство свахи

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима обвиняемого в убийстве известной в Красноярске свахи и предпринимательницы Нины Кузьминой, сообщает ГСУСК... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:36

2024-05-22T14:36

2024-05-22T14:42

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КРАСНОЯРСК, 22 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима обвиняемого в убийстве известной в Красноярске свахи и предпринимательницы Нины Кузьминой, сообщает ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии. Ранее следствие сообщало, что 3 марта 2023 года 67-летняя Нина Кузьмина уехала из оздоровительного салона в Красноярске на своем Mercedes бордового цвета и не вернулась домой, было возбуждено уголовное дело об убийстве. Был задержан подозреваемый – 44-летий красноярец. Он признался в убийстве и заявил следователям, что при передаче денег за парковочное место возник конфликт, в ходе которого он убил женщину и избавился от тела. Останки женщины были найдены в Иркутской области. Следователи сообщали, что злоумышленник сжег тело. В местных СМИ отмечалось, что убитая - известная в городе сваха. "Вынесен обвинительный приговор в отношении 44-летнего жителя Красноярска. Он признан виновным в убийстве по найму, разбое и похищении у гражданина паспорта и другого документа... Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Следствие выяснило, что пойти на убийство его надоумила 63-летняя жительница Красноярска, которая была должна Кузьминой 300 тысяч рублей. "В качестве вознаграждения фигурантка разрешила мужчине не возвращать сумму денежного долга в размере 600 тысяч рублей", - сообщает СК. Мужчина познакомился с Кузьминой, вошел к ней в доверие и 3 марта 2023 года, находясь в автомобиле женщины, убил ее. Доложив об этом заказчице, мужчина перегнал автомобиль во двор многоквартирного дома, забрал из сумки женщины ключи и документы, приехал к ней в квартиру и забрал из металлического сейфа деньги, часть которых передал организатору преступления. Впоследствии на своем автомобиле он вывез убитую на территорию Иркутской области, где вблизи поселка Чунский облил бензином и сжег. Уголовное дело в отношении организатора убийства Кузьминой направлено на утверждение в прокуратуру. Как накануне рассказала РИА Новости старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Юлия Арбузова, киллер во все сознался и заключил досудебное соглашение, тогда как предполагаемая заказчица, напротив, вину не признает.

https://ria.ru/20240426/krabovyy_korol-1942393578.html

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947401084.html

https://ria.ru/20231003/padcheritsa-1900282490.html

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происшествия, жилье, красноярск, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), mercedes