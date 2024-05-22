https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947661371.html
В Саратове подростки избили ребенка в больнице
В Саратове подростки избили ребенка в больнице - РИА Новости, 22.05.2024
В Саратове подростки избили ребенка в больнице
Следствие, полиция и прокуратура проводят проверки после публикации видео избиения мальчика тремя подростками в палате больницы в Саратове, сообщила... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:34
2024-05-22T14:34
2024-05-22T14:46
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Следствие, полиция и прокуратура проводят проверки после публикации видео избиения мальчика тремя подростками в палате больницы в Саратове, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале. "Сегодня, 22 мая 2024 года, в сети интернет появилась видеозапись, на которой запечатлено, как подростки наносят малолетнему телесные повреждения... Предварительно установлено, что вчера, 21 мая 2024 года, примерно в 21.00 (20.00 мск) трое несовершеннолетних, находясь в палате одного из государственных учреждений здравоохранения, нанесли мальчику ремнем телесные повреждения, причинив ему физическую боль. В настоящее время установлены несовершеннолетние, опрошены работники медицинского учреждения. Проведены на месте профилактические мероприятия", - говорится в сообщении. По поручению прокурора области Сергея Филипенко прокуратура Октябрьского района Саратова проводит проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и соблюдении их прав. "По ее результатам будет дана принципиальная оценка законности действий (бездействия) администрации учреждения здравоохранения. Также будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении подростков и их родителей. Кроме того, районная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, проводимой правоохранительными органами", - добавили в ведомстве. Областное СУСК сообщило в Telegram-канале, что следователи СК проводят процессуальную проверку "по факту халатности сотрудников медицинского учреждения", допустивших противоправные действия в отношении маленького ребенка. В пресс-службе управления уточнили журналистам, что пострадавшему всего 5 лет. Главк МВД по региону отметил в Telegram-канале, что полиция также проводит проверку. "Установлено, что происшествие произошло в одном из медицинских учреждений города Саратова. На место инцидента прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Выясняются обстоятельства произошедшего, собираются необходимые материалы, на основании которых будет решаться вопрос о постановке подростков на учет в подразделении по делам несовершеннолетних и привлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении. Минздрав региона в комментариях под постом в Telegram-канале "Саратов. Жесть 18+", в котором опубликовано видео с избиением мальчика в больнице, заявил, что по факту опубликованного видео направлено обращение в правоохранительные органы. "Министерством здравоохранения Саратовской области инициирована служебная проверка", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20240103/izbienie-1919565903.html
https://ria.ru/20240426/delo-1942531459.html
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происшествия, здоровье - общество, саратов, октябрьский район, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратов, Октябрьский район, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове подростки избили ребенка в больнице
Прокуратура: в Саратове проверят видео избиения мальчика подростками в больнице
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости.
Следствие, полиция и прокуратура проводят проверки после публикации видео избиения мальчика тремя подростками в палате больницы в Саратове, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале
.
"Сегодня, 22 мая 2024 года, в сети интернет появилась видеозапись, на которой запечатлено, как подростки наносят малолетнему телесные повреждения... Предварительно установлено, что вчера, 21 мая 2024 года, примерно в 21.00 (20.00 мск) трое несовершеннолетних, находясь в палате одного из государственных учреждений здравоохранения, нанесли мальчику ремнем телесные повреждения, причинив ему физическую боль. В настоящее время установлены несовершеннолетние, опрошены работники медицинского учреждения. Проведены на месте профилактические мероприятия", - говорится в сообщении.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко прокуратура Октябрьского района Саратова проводит проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и соблюдении их прав. "По ее результатам будет дана принципиальная оценка законности действий (бездействия) администрации учреждения здравоохранения. Также будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования в отношении подростков и их родителей. Кроме того, районная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, проводимой правоохранительными органами", - добавили в ведомстве.
Областное СУСК сообщило в Telegram-канале, что следователи СК проводят процессуальную проверку "по факту халатности сотрудников медицинского учреждения", допустивших противоправные действия в отношении маленького ребенка. В пресс-службе управления уточнили журналистам, что пострадавшему всего 5 лет.
Главк МВД по региону отметил в Telegram-канале, что полиция также проводит проверку. "Установлено, что происшествие произошло в одном из медицинских учреждений города Саратова. На место инцидента прибыли сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Выясняются обстоятельства произошедшего, собираются необходимые материалы, на основании которых будет решаться вопрос о постановке подростков на учет в подразделении по делам несовершеннолетних и привлечении их к административной ответственности", - говорится в сообщении.
Минздрав региона в комментариях под постом в Telegram-канале "Саратов. Жесть 18+", в котором опубликовано видео с избиением мальчика в больнице, заявил, что по факту опубликованного видео направлено обращение в правоохранительные органы. "Министерством здравоохранения Саратовской области инициирована служебная проверка", - отмечается в сообщении.