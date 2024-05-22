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Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска - РИА Новости, 22.05.2024
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14:11 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947654137.html
Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска
Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска - РИА Новости, 22.05.2024
Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска
Прокуратура Удмуртии выясняет причину пожара на территории тюремной больницы в Ижевске, где возгорание уже ликвидировано и никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:11
2024-05-22T14:11
происшествия
ижевск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии выясняет причину пожара на территории тюремной больницы в Ижевске, где возгорание уже ликвидировано и никто не пострадал, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Удмуртской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организована проверка причин и условий возникновения пожара", - прокомментировали РИА Новости в надзорном ведомстве на вопрос о возгорании в тюремной больнице Ижевска. Собеседник уточнил, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. В соцсетях публикуют видео возгорания, сообщается, что горит трансформаторная подстанция лечебно-исправительного учреждения номер 4. РИА Новости не располагает комментарием МЧС и ФСИН региона. ГУ МЧС по Удмуртии в своём Telegram-канале опубликовало сообщение о горении трансформаторной подстанции без уточнения, находится ли она на территории тюремной больницы. "Сообщение о пожаре по проезду Деповскому в Ижевске поступило в 11.10 мск. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, происходило горение трансформаторной подстанции. В 12.17 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - говорится в релизе спасателей.
https://ria.ru/20240510/pozhar-1945054177.html
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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Ижевск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска

Прокуратура Удмуртии выясняет причину пожара в тюремной больнице №4 в Ижевске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОгнетушители
Огнетушители - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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УФА, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии выясняет причину пожара на территории тюремной больницы в Ижевске, где возгорание уже ликвидировано и никто не пострадал, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Удмуртской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организована проверка причин и условий возникновения пожара", - прокомментировали РИА Новости в надзорном ведомстве на вопрос о возгорании в тюремной больнице Ижевска.
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Собеседник уточнил, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет.
В соцсетях публикуют видео возгорания, сообщается, что горит трансформаторная подстанция лечебно-исправительного учреждения номер 4.
РИА Новости не располагает комментарием МЧС и ФСИН региона.
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ГУ МЧС по Удмуртии в своём Telegram-канале опубликовало сообщение о горении трансформаторной подстанции без уточнения, находится ли она на территории тюремной больницы.
"Сообщение о пожаре по проезду Деповскому в Ижевске поступило в 11.10 мск. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, происходило горение трансформаторной подстанции. В 12.17 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - говорится в релизе спасателей.
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ПроисшествияИжевскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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