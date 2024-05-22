https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947654137.html

Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска

Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска - РИА Новости, 22.05.2024

Прокуратура проверяет причины пожара в тюремной больнице Ижевска

Прокуратура Удмуртии выясняет причину пожара на территории тюремной больницы в Ижевске, где возгорание уже ликвидировано и никто не пострадал, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:11

2024-05-22T14:11

2024-05-22T14:11

происшествия

ижевск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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УФА, 22 мая - РИА Новости. Прокуратура Удмуртии выясняет причину пожара на территории тюремной больницы в Ижевске, где возгорание уже ликвидировано и никто не пострадал, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. "Удмуртской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организована проверка причин и условий возникновения пожара", - прокомментировали РИА Новости в надзорном ведомстве на вопрос о возгорании в тюремной больнице Ижевска. Собеседник уточнил, что пожар уже ликвидирован, пострадавших нет. В соцсетях публикуют видео возгорания, сообщается, что горит трансформаторная подстанция лечебно-исправительного учреждения номер 4. РИА Новости не располагает комментарием МЧС и ФСИН региона. ГУ МЧС по Удмуртии в своём Telegram-канале опубликовало сообщение о горении трансформаторной подстанции без уточнения, находится ли она на территории тюремной больницы. "Сообщение о пожаре по проезду Деповскому в Ижевске поступило в 11.10 мск. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, происходило горение трансформаторной подстанции. В 12.17 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших нет", - говорится в релизе спасателей.

https://ria.ru/20240510/pozhar-1945054177.html

https://ria.ru/20240521/pozhar-1947389081.html

https://ria.ru/20240321/pozhar-1934817206.html

ижевск

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происшествия, ижевск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)