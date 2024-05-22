https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947650869.html

В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека

В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека - РИА Новости, 22.05.2024

В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека

Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Саратове после столкновения с легковым автомобилем, в результате пострадали четыре человека, сообщили в... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:01

2024-05-22T14:01

2024-05-22T14:20

происшествия

авто

саратов

россия

гибдд мвд рф

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947655155_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_853cca364488aa9ab623129716b08ed9.jpg

САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Саратове после столкновения с легковым автомобилем, в результате пострадали четыре человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в ночь на среду напротив дома 8 по улице Соколовогороская. "По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей "Луидор" и Nissan Almera. В результате ДТП пассажирка Nissan 2003 и пассажир Nissan 2002 годов рождения госпитализированы в больницу... Водители автомобилей осмотрены (медиками) и отпущены, от госпитализации отказались", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. Уточняется, что за рулем "Луидор" был мужчина 1974 года рождения, а рулем Nissan - мужчина 2003 года рождения. На фото, предоставленном ГИБДД, запечатлено, как попавший в ДТП автомобиль скорой медицинской помощи лежит опрокинутым на бок у обочины дороги. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП с участием автомобиля "скорой". "По предварительным данным..., произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в том числе кареты скорой медицинской помощи, в результате чего произошло ее опрокидывание. В дорожной аварии пострадали водители и пассажиры автомобилей. Им оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по сообщению о ДТП с участием скорой медицинской помощи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230928/dtp-1899075739.html

https://ria.ru/20240325/dtp-1935700379.html

https://ria.ru/20230918/avariya-1897076209.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, саратов, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)