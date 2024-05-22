https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947650869.html
В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека
В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека - РИА Новости, 22.05.2024
В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека
Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Саратове после столкновения с легковым автомобилем, в результате пострадали четыре человека, сообщили в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:01
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САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Саратове после столкновения с легковым автомобилем, в результате пострадали четыре человека, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло в ночь на среду напротив дома 8 по улице Соколовогороская. "По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей "Луидор" и Nissan Almera. В результате ДТП пассажирка Nissan 2003 и пассажир Nissan 2002 годов рождения госпитализированы в больницу... Водители автомобилей осмотрены (медиками) и отпущены, от госпитализации отказались", - сказали журналистам в пресс-службе отдела. Уточняется, что за рулем "Луидор" был мужчина 1974 года рождения, а рулем Nissan - мужчина 2003 года рождения. На фото, предоставленном ГИБДД, запечатлено, как попавший в ДТП автомобиль скорой медицинской помощи лежит опрокинутым на бок у обочины дороги. Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП с участием автомобиля "скорой". "По предварительным данным..., произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в том числе кареты скорой медицинской помощи, в результате чего произошло ее опрокидывание. В дорожной аварии пострадали водители и пассажиры автомобилей. Им оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении. Региональное управление СК РФ в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по сообщению о ДТП с участием скорой медицинской помощи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230928/dtp-1899075739.html
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происшествия, авто, саратов, россия, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Авто, Саратов, Россия, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове опрокинулась машина скорой помощи, пострадали четыре человека
ГИБДД: в Саратове 4 человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
САРАТОВ, 22 мая - РИА Новости. Машина скорой медицинской помощи опрокинулась в Саратове после столкновения с легковым автомобилем, в результате пострадали четыре человека, сообщили в городском отделе ГИБДД.
ДТП произошло в ночь на среду напротив дома 8 по улице Соколовогороская.
"По предварительной информации, произошло столкновение автомобилей "Луидор" и Nissan Almera. В результате ДТП пассажирка Nissan 2003 и пассажир Nissan 2002 годов рождения госпитализированы в больницу... Водители автомобилей осмотрены (медиками) и отпущены, от госпитализации отказались", - сказали журналистам в пресс-службе отдела.
Уточняется, что за рулем "Луидор" был мужчина 1974 года рождения, а рулем Nissan - мужчина 2003 года рождения.
На фото, предоставленном ГИБДД, запечатлено, как попавший в ДТП автомобиль скорой медицинской помощи лежит опрокинутым на бок у обочины дороги.
Прокуратура области в Telegram-канале сообщила, что ведомство взяло на контроль ход проверки по факту ДТП с участием автомобиля "скорой".
"По предварительным данным..., произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в том числе кареты скорой медицинской помощи, в результате чего произошло ее опрокидывание. В дорожной аварии пострадали водители и пассажиры автомобилей. Им оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении.
Региональное управление СК РФ
в Telegram-канале сообщило, что начало проверку по сообщению о ДТП с участием скорой медицинской помощи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.