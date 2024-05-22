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Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту - РИА Новости, 22.05.2024
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10:26 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947590377.html
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту - РИА Новости, 22.05.2024
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту
Пассажиры авиарейса Уфа - Новый Уренгой, совершившего вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа у самолета автоматики, вылетели по маршруту, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:26
2024-05-22T10:26
происшествия
новый уренгой
уфа
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 22 мая – РИА Новости. Пассажиры авиарейса Уфа - Новый Уренгой, совершившего вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа у самолета автоматики, вылетели по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского аэропорта. "С пассажирами все хорошо. Они вылетели по назначению", - заявили в пресс-службе. По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, самолет вылетел из тюменского аэропорта "Рощино" в 10.36 и прибыл в Новый Уренгой в 11.52 по местному времени. В среду в 8.15 по местному времени экипаж самолета авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-188 Уфа – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщала прокуратура. По данным экстренных служб, на борту находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа, пострадавших нет.
https://ria.ru/20240519/samolet-1946962137.html
https://ria.ru/20240512/boeing-1945334009.html
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происшествия, новый уренгой, уфа, тюмень
Происшествия, Новый Уренгой, Уфа, Тюмень
Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту

Аэропорт Тюмени: пассажиры экстренно севшего самолета вылетели по назначению

© iStock.com / Santiago Rodriguez FontoСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© iStock.com / Santiago Rodriguez Fonto
Самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 22 мая – РИА Новости. Пассажиры авиарейса Уфа - Новый Уренгой, совершившего вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа у самолета автоматики, вылетели по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского аэропорта.
"С пассажирами все хорошо. Они вылетели по назначению", - заявили в пресс-службе.
Самолет Boeing-737 - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
В Братске совершил вынужденную посадку самолет "Хабаровск — Красноярск"
19 мая, 06:24
По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, самолет вылетел из тюменского аэропорта "Рощино" в 10.36 и прибыл в Новый Уренгой в 11.52 по местному времени.
В среду в 8.15 по местному времени экипаж самолета авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-188 Уфа – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщала прокуратура. По данным экстренных служб, на борту находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа, пострадавших нет.
Реконструированный аэровокзал внутренних авиалиний в Иркутске - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Иркутске совершил вынужденную посадку самолет "Москва — Гуанчжоу"
12 мая, 07:55
 
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