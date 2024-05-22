https://ria.ru/20240522/proisshestviya-1947590377.html

Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту

Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту - РИА Новости, 22.05.2024

Пассажиры самолета, вынужденно севшего в Тюмени, вылетели по маршруту

Пассажиры авиарейса Уфа - Новый Уренгой, совершившего вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа у самолета автоматики, вылетели по маршруту, сообщили РИА... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:26

2024-05-22T10:26

2024-05-22T10:26

происшествия

новый уренгой

уфа

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 22 мая – РИА Новости. Пассажиры авиарейса Уфа - Новый Уренгой, совершившего вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа у самолета автоматики, вылетели по маршруту, сообщили РИА Новости в пресс-службе тюменского аэропорта. "С пассажирами все хорошо. Они вылетели по назначению", - заявили в пресс-службе. По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, самолет вылетел из тюменского аэропорта "Рощино" в 10.36 и прибыл в Новый Уренгой в 11.52 по местному времени. В среду в 8.15 по местному времени экипаж самолета авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс YC-188 Уфа – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Тюмени из-за отказа автоматики, сообщала прокуратура. По данным экстренных служб, на борту находились 88 пассажиров, в том числе один ребенок, и пять членов экипажа, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240519/samolet-1946962137.html

https://ria.ru/20240512/boeing-1945334009.html

новый уренгой

уфа

тюмень

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происшествия, новый уренгой, уфа, тюмень