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В Дагестане продолжаются поиски водителя упавшего в реку автомобиля
В Дагестане продолжаются поиски водителя упавшего в реку автомобиля - РИА Новости, 22.05.2024
В Дагестане продолжаются поиски водителя упавшего в реку автомобиля
Поиски водителя автомобиля, упавшего в реку в высокогорном районе Дагестана, продолжаются третий день, мужчину ищут более 200 человек, сообщается в среду в... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:21
2024-05-22T10:21
2024-05-22T10:21
происшествия
цунтинский район
россия
махачкала
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 22 мая - РИА Новости. Поиски водителя автомобиля, упавшего в реку в высокогорном районе Дагестана, продолжаются третий день, мужчину ищут более 200 человек, сообщается в среду в Telegram-канале главного управления МЧС России по республике. В понедельник примерно в 15.55 мск в Цунтинском районе Дагестана LADA Niva, в которой находились два человека, съехала с дороги в реку Андийское койсу. Местные жители нашли пассажира живым на противоположном берегу реки в шоковом состоянии, его эвакуировали и оказали помощь. Водителя, предположительно, унесло течением реки. "В Цунтинском районе, где 20 мая возле населенного пункта Тляцуда в русло реки Андийское койсу опрокинулся автомобиль "Нива", ведутся поиски мужчины 1980 года рождения… Всего задействована группировка 212 человек, в том числе от МЧС 22 человека, от МВД 20 человек и местное население – около 170 человек", – говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в 04.00 мск из Махачкалы на место поисков выехали шесть спасателей, среди них два водолаза.
https://ria.ru/20240521/gumvd-1947496913.html
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происшествия, цунтинский район, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Цунтинский район, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане продолжаются поиски водителя упавшего в реку автомобиля
МЧС: в Дагестане третий день ищут водителя упавшего в реку автомобиля