https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947732198.html
Житель Орла получил 17 лет колонии за три диверсии
Житель Орла получил 17 лет колонии за три диверсии - РИА Новости, 22.05.2024
Житель Орла получил 17 лет колонии за три диверсии
Житель Орла получил 17 лет лишения свободы за государственную измену и совершение трех диверсий: поджогов двух железнодорожных шкафов и объекта связи, сообщили... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T18:39
2024-05-22T18:39
2024-05-22T18:39
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Житель Орла получил 17 лет лишения свободы за государственную измену и совершение трех диверсий: поджогов двух железнодорожных шкафов и объекта связи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. "Орловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Орла. Он признан виновным в совершении трех диверсий и государственной измене (ч. 1 ст. 281 УК РФ, ст. 275 УК РФ)" – говорится в сообщении. Отмечается, что в июне 2023 года подсудимый познакомился в интернет-мессенджере с лицом, действующим в интересах Украины, для "совершения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации диверсий на территории Орловской области". Преступление выявили в УФСБ России по региону. "С июня по август 2023 года, выполняя задания указанного лица, подсудимый совершил два поджога объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожных шкафов) и объекта связи, расположенных на территории города Орла, за что получил денежное вознаграждение", – уточнили в надзорном органе. По данным прокуратуры, суд приговорил фигуранта к 17 годам лишения свободы, первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240515/prestuplenie-1946193339.html
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происшествия, орел, россия, орловская область
Происшествия, Орел, Россия, Орловская область
Житель Орла получил 17 лет колонии за три диверсии
Прокуратура: житель Орла получил 17 лет колонии за госизмену и три диверсии
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Житель Орла получил 17 лет лишения свободы за государственную измену и совершение трех диверсий: поджогов двух железнодорожных шкафов и объекта связи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
"Орловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Орла. Он признан виновным в совершении трех диверсий и государственной измене (ч. 1 ст. 281 УК РФ
, ст. 275 УК РФ)" – говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне 2023 года подсудимый познакомился в интернет-мессенджере с лицом, действующим в интересах Украины
, для "совершения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации диверсий на территории Орловской области". Преступление выявили в УФСБ России по региону.
"С июня по август 2023 года, выполняя задания указанного лица, подсудимый совершил два поджога объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожных шкафов) и объекта связи, расположенных на территории города Орла, за что получил денежное вознаграждение", – уточнили в надзорном органе.
По данным прокуратуры, суд приговорил фигуранта к 17 годам лишения свободы, первые 4 года он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.