https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947625028.html
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете - РИА Новости, 22.05.2024
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете
Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:30
2024-05-22T12:30
2024-05-22T13:04
происшествия
москва
ольга ярославская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947623400_158:45:1200:631_1920x0_80_0_0_1d2f40919fab8862c3a7cabf7b97de91.jpg
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщала, что супружеская пара ругалась около магазина на улице Адмирала Ушакова и мужчина пытался силой отдать младенца женщине. После сделанного замечания он ушел, оставив ребенка супруге. Позже женщина положила сына на бетонные ступеньки и скрылась, не обращая внимание на оклики очевидцев. "Эти родители состояли на учете в семейном центре, мы о них все хорошо знаем", - рассказала Ярославская. Она добавила, что ребенок в данный момент находится в больнице в полной безопасности. На нем нет никаких повреждений. "Решается вопрос о его жизнеустройстве в дальнейшем", - пояснила уполномоченный.
https://ria.ru/20240303/roditeli-1930858451.html
https://ria.ru/20200525/1571949213.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947623400_152:16:1184:790_1920x0_80_0_0_638861bb0a63f170a003132e3a599898.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете
Женщина, бросившая ребенка в Москве, состояла на учете в семейном центре
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что супружеская пара ругалась около магазина на улице Адмирала Ушакова и мужчина пытался силой отдать младенца женщине. После сделанного замечания он ушел, оставив ребенка супруге. Позже женщина положила сына на бетонные ступеньки и скрылась, не обращая внимание на оклики очевидцев.
"Эти родители состояли на учете в семейном центре, мы о них все хорошо знаем", - рассказала Ярославская.
Она добавила, что ребенок в данный момент находится в больнице в полной безопасности. На нем нет никаких повреждений. "Решается вопрос о его жизнеустройстве в дальнейшем", - пояснила уполномоченный.