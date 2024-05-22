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Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете - РИА Новости, 22.05.2024
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12:30 22.05.2024 (обновлено: 13:04 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947625028.html
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете - РИА Новости, 22.05.2024
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете
Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T12:30
2024-05-22T13:04
происшествия
москва
ольга ярославская
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщала, что супружеская пара ругалась около магазина на улице Адмирала Ушакова и мужчина пытался силой отдать младенца женщине. После сделанного замечания он ушел, оставив ребенка супруге. Позже женщина положила сына на бетонные ступеньки и скрылась, не обращая внимание на оклики очевидцев. "Эти родители состояли на учете в семейном центре, мы о них все хорошо знаем", - рассказала Ярославская. Она добавила, что ребенок в данный момент находится в больнице в полной безопасности. На нем нет никаких повреждений. "Решается вопрос о его жизнеустройстве в дальнейшем", - пояснила уполномоченный.
https://ria.ru/20240303/roditeli-1930858451.html
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происшествия, москва, ольга ярославская
Происшествия, Москва, Ольга Ярославская
Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете

Женщина, бросившая ребенка в Москве, состояла на учете в семейном центре

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где женщина бросила грудного ребенка на ступеньках супермакета на улице Адмирала Ушакова
Место происшествия, где женщина бросила грудного ребенка на ступеньках супермакета на улице Адмирала Ушакова - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где женщина бросила грудного ребенка на ступеньках супермакета на улице Адмирала Ушакова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее столичная прокуратура сообщала, что супружеская пара ругалась около магазина на улице Адмирала Ушакова и мужчина пытался силой отдать младенца женщине. После сделанного замечания он ушел, оставив ребенка супруге. Позже женщина положила сына на бетонные ступеньки и скрылась, не обращая внимание на оклики очевидцев.
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"Эти родители состояли на учете в семейном центре, мы о них все хорошо знаем", - рассказала Ярославская.
Она добавила, что ребенок в данный момент находится в больнице в полной безопасности. На нем нет никаких повреждений. "Решается вопрос о его жизнеустройстве в дальнейшем", - пояснила уполномоченный.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 25.05.2020
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