https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947625028.html

Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете

Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете - РИА Новости, 22.05.2024

Женщина, бросившая ребенка у супермаркета в Москве, состояла на учете

Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T12:30

2024-05-22T12:30

2024-05-22T13:04

происшествия

москва

ольга ярославская

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Женщина, которая бросила своего двухмесячного малыша у супермаркета на улице Адмирала Ушакова в Москве, состояла на учете в семейном центре, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. Ранее столичная прокуратура сообщала, что супружеская пара ругалась около магазина на улице Адмирала Ушакова и мужчина пытался силой отдать младенца женщине. После сделанного замечания он ушел, оставив ребенка супруге. Позже женщина положила сына на бетонные ступеньки и скрылась, не обращая внимание на оклики очевидцев. "Эти родители состояли на учете в семейном центре, мы о них все хорошо знаем", - рассказала Ярославская. Она добавила, что ребенок в данный момент находится в больнице в полной безопасности. На нем нет никаких повреждений. "Решается вопрос о его жизнеустройстве в дальнейшем", - пояснила уполномоченный.

https://ria.ru/20240303/roditeli-1930858451.html

https://ria.ru/20200525/1571949213.html

москва

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происшествия, москва, ольга ярославская