https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947600846.html

Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы

Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы - РИА Новости, 22.05.2024

Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы

Причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы могло стать замечание одному из участников касательно женщины, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T11:09

2024-05-22T11:09

2024-05-22T16:41

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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы могло стать замечание одному из участников касательно женщины, сообщает столичная прокуратура. "Предварительной причиной конфликта стало замечание, высказанное одному из мужчин, относительно совершаемых им действий в отношении женщины", - говорится в релизе. Ранее прокуратура сообщала, что потасовка со стрельбой из травматического оружия произошла на Медынской улице. По данным столичного главка МВД, в ней участвовали около 15 человек. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. Задержаны семь активных участников конфликта - мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. По версии следствия, группа мужчин в ходе конфликта применила травматическое оружие, выстрелы, предположительно, были направлены в сторону оппонентов. Также в ход пошел нож - два участника конфликта госпитализированы с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия. Возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (Хулиганство).

https://ria.ru/20240502/chekhov-1943402893.html

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происшествия, россия, москва