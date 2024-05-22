https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947600846.html
Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы
Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы - РИА Новости, 22.05.2024
Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы
Причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы могло стать замечание одному из участников касательно женщины, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T11:09
2024-05-22T11:09
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МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы могло стать замечание одному из участников касательно женщины, сообщает столичная прокуратура. "Предварительной причиной конфликта стало замечание, высказанное одному из мужчин, относительно совершаемых им действий в отношении женщины", - говорится в релизе. Ранее прокуратура сообщала, что потасовка со стрельбой из травматического оружия произошла на Медынской улице. По данным столичного главка МВД, в ней участвовали около 15 человек. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. Задержаны семь активных участников конфликта - мужчины в возрасте от 26 до 35 лет. По версии следствия, группа мужчин в ходе конфликта применила травматическое оружие, выстрелы, предположительно, были направлены в сторону оппонентов. Также в ход пошел нож - два участника конфликта госпитализированы с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия. Возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (Хулиганство).
https://ria.ru/20240502/chekhov-1943402893.html
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Происшествия, Россия, Москва
Прокуратура назвала возможную причину конфликта со стрельбой на юге Москвы
Прокуратура: причиной конфликта со стрельбой могла оказаться женщина
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной на юге Москвы могло стать замечание одному из участников касательно женщины, сообщает столичная прокуратура.
"Предварительной причиной конфликта стало замечание, высказанное одному из мужчин, относительно совершаемых им действий в отношении женщины", - говорится в релизе.
Ранее прокуратура сообщала, что потасовка со стрельбой из травматического оружия произошла на Медынской улице. По данным столичного главка МВД, в ней участвовали около 15 человек. Двое пострадавших с ножевыми ранениями госпитализированы. Задержаны семь активных участников конфликта - мужчины в возрасте от 26 до 35 лет.
По версии следствия, группа мужчин в ходе конфликта применила травматическое оружие, выстрелы, предположительно, были направлены в сторону оппонентов. Также в ход пошел нож - два участника конфликта госпитализированы с ранениями в области спины. Нападавшие скрылись с места происшествия.
Возбуждены уголовные дела по ст. 111 УК РФ
(Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 213 УК РФ (Хулиганство).