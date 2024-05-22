https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947590207.html
В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной
В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной - РИА Новости, 22.05.2024
В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной
Полиция задержала семь участников конфликта со стрельбой на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:26
2024-05-22T10:26
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полиция задержала семь участников конфликта со стрельбой на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет", — отметили в ведомстве.Также полицейские изъяли предметы, "используемые в качестве оружия", их направили на экспертизу.Как сообщали в прокуратуре, конфликт произошел накануне на Медынской улице в Москве, в нем участвовали около 15 человек.По предварительным данным, причиной стычки стало замечание, которое сделали одному из мужчин из-за его "действий в отношении женщины".В ходе конфликта произошло не менее трех выстрелов из травматического оружия, кроме того, двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины.Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".
https://ria.ru/20240522/podzhog-1947562011.html
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Задержание участников конфликта со стрельбой на юге Москвы
Семь человек задержаны после конфликта , рассказали РИА Новости в столичном главке МВД.
2024-05-22T10:26
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной
В Москве задержали семерых активных участников конфликта на Медынской улице
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полиция задержала семь участников конфликта со стрельбой на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет", — отметили в ведомстве.
Также полицейские изъяли предметы, "используемые в качестве оружия", их направили на экспертизу.
Как сообщали в прокуратуре, конфликт произошел накануне на Медынской улице в Москве, в нем участвовали около 15 человек.
По предварительным данным, причиной стычки стало замечание, которое сделали одному из мужчин из-за его "действий в отношении женщины".
В ходе конфликта произошло не менее трех выстрелов из травматического оружия, кроме того, двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины.
Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".