https://ria.ru/20240522/proisshestvie-1947590207.html

В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной

В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной - РИА Новости, 22.05.2024

В Москве задержали семерых участников конфликта со стрельбой и поножовщиной

Полиция задержала семь участников конфликта со стрельбой на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:26

2024-05-22T10:26

2024-05-22T16:42

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полиция задержала семь участников конфликта со стрельбой на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали и доставили в территориальный отдел полиции семь активных участников конфликта. Ими оказались мужчины в возрасте от 26 до 35 лет", — отметили в ведомстве.Также полицейские изъяли предметы, "используемые в качестве оружия", их направили на экспертизу.Как сообщали в прокуратуре, конфликт произошел накануне на Медынской улице в Москве, в нем участвовали около 15 человек.По предварительным данным, причиной стычки стало замечание, которое сделали одному из мужчин из-за его "действий в отношении женщины".В ходе конфликта произошло не менее трех выстрелов из травматического оружия, кроме того, двух человек госпитализировали с ножевыми ранениями в области спины.Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

https://ria.ru/20240522/podzhog-1947562011.html

https://ria.ru/20240521/opk-1947490182.html

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Задержание участников конфликта со стрельбой на юге Москвы Семь человек задержаны после конфликта , рассказали РИА Новости в столичном главке МВД. 2024-05-22T10:26 true PT2M46S

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происшествия, россия, москва