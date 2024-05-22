https://ria.ru/20240522/priznanie-1947762745.html

Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией

Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией - РИА Новости, 22.05.2024

Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "сознательным решением" признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина, призвал другие страны... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T21:41

2024-05-22T21:41

2024-05-22T21:41

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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "сознательным решением" признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина, призвал другие страны сделать аналогичный шаг. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил в среду премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вёл телеканал Sky News. Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая. На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая. "Я рад, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государства Палестина. Мы поздравляем их лидеров с этим сознательным решением. Мы призываем страны, которые ещё не признали государство Палестина, сделать тот же шаг. Как Турция, где бы ни возникали проблемы и драмы, мы стараемся всеми силами помочь тем, кто в этом нуждается. Мы будем продолжать выступать против угнетателей и на стороне угнетённых", - заявил турецкий лидер в среду, выступая на церемонии вручения международной "Премии за доброту" в Бештепе - в резиденции главы государства. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжёлым последствиям". До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, ещё до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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