https://ria.ru/20240522/priznanie-1947762745.html
Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией
Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией - РИА Новости, 22.05.2024
Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "сознательным решением" признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина, призвал другие страны... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T21:41
2024-05-22T21:41
2024-05-22T21:41
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АНКАРА, 22 мая – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "сознательным решением" признание Норвегией, Ирландией и Испанией государства Палестина, призвал другие страны сделать аналогичный шаг. Испания, Ирландия и Норвегия официально признают Палестину государством, заявил в среду премьер-министр Ирландии Саймон Харрис на пресс-конференции, трансляцию вёл телеканал Sky News. Как уточнил премьер-министр Испании Педро Санчес, королевство официально признает Палестину в следующий вторник, 28 мая. На сайте правительства Норвегии также уточняется, что решение Осло о признании вступит в силу 28 мая. "Я рад, что Норвегия, Ирландия и Испания объявили о признании государства Палестина. Мы поздравляем их лидеров с этим сознательным решением. Мы призываем страны, которые ещё не признали государство Палестина, сделать тот же шаг. Как Турция, где бы ни возникали проблемы и драмы, мы стараемся всеми силами помочь тем, кто в этом нуждается. Мы будем продолжать выступать против угнетателей и на стороне угнетённых", - заявил турецкий лидер в среду, выступая на церемонии вручения международной "Премии за доброту" в Бештепе - в резиденции главы государства. В свою очередь, глава МИД Израиля Исраэль Кац поручил немедленно отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций. Он заявил, что решение о признании арабской республики может привести к "тяжёлым последствиям". До сегодняшнего дня Палестину признавали девять стран-членов ЕС. Восемь стран — Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия — сделали этот шаг в 1988 году, ещё до вступления в ЕС, а Швеция — в 2014 году.
https://ria.ru/20240522/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, норвегия, ирландия, реджеп тайип эрдоган, педро санчес, исраэль кац, евросоюз, мид израиля, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Норвегия, Ирландия, Реджеп Тайип Эрдоган, Педро Санчес, Исраэль Кац, Евросоюз, МИД Израиля, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган поприветствовал признание Палестины Норвегией, Ирландией и Испанией
Эрдоган назвал признание Палестины еще тремя странами их сознательным решением