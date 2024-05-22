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Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье - РИА Новости, 22.05.2024
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14:34 22.05.2024
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Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье
Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье - РИА Новости, 22.05.2024
Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье
В столице Прикамья стартовал двухдневный форум "Дни пермского бизнеса", участников и гостей ждет 20 различных событий и активностей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:34
2024-05-22T14:34
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В столице Прикамья стартовал двухдневный форум "Дни пермского бизнеса", участников и гостей ждет 20 различных событий и активностей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. В КВЦ "ПЕРМЬ ЭКСПО" развернуты пять площадок по тематическим направлениям, посвященным новым рынкам сбыта, системе подготовки кадров, технологиям и инновациям, сервисным и креативным индустриям. Руководитель Агентства МСП Анна Быкова отметила, что в этом году форум посвящен вопросам расширения и масштабирования бизнеса в Прикамье. "В широком смысле это выход за границы – локального, регионального и, особенно, национального рынка. Большее внимание уделим именно внешнеэкономической деятельности, особенностям работы наших предпринимателей на азиатских рынках", - сказала Быкова, ее слова приводит пресс-служба. Также площадка форума стала масштабным выставочным пространством продукции пермских производителей: от IT до продовольственных товаров. Всего в зоне ЭКСПО представлено более 70 предпринимателей. Главными мероприятиями первого дня форума станут Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Предприниматели смогут послушать проекты более 70 пермских брендов и узнать о возможностях взаимного сотрудничества. Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240520/granty-1947266294.html
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твой бизнес – новости, пермский край, дмитрий махонин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Пермский край, Дмитрий Махонин

Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяФорум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье
Форум Дни пермского бизнеса стартовал в Прикамье - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В столице Прикамья стартовал двухдневный форум "Дни пермского бизнеса", участников и гостей ждет 20 различных событий и активностей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края.
В КВЦ "ПЕРМЬ ЭКСПО" развернуты пять площадок по тематическим направлениям, посвященным новым рынкам сбыта, системе подготовки кадров, технологиям и инновациям, сервисным и креативным индустриям.
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Руководитель Агентства МСП Анна Быкова отметила, что в этом году форум посвящен вопросам расширения и масштабирования бизнеса в Прикамье.
"В широком смысле это выход за границы – локального, регионального и, особенно, национального рынка. Большее внимание уделим именно внешнеэкономической деятельности, особенностям работы наших предпринимателей на азиатских рынках", - сказала Быкова, ее слова приводит пресс-служба.
Также площадка форума стала масштабным выставочным пространством продукции пермских производителей: от IT до продовольственных товаров. Всего в зоне ЭКСПО представлено более 70 предпринимателей.
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Главными мероприятиями первого дня форума станут Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Предприниматели смогут послушать проекты более 70 пермских брендов и узнать о возможностях взаимного сотрудничества.
Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПермский крайДмитрий Махонин
 
 
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