https://ria.ru/20240522/prikame-1947659911.html

Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье

Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье - РИА Новости, 22.05.2024

Форум "Дни пермского бизнеса" стартовал в Прикамье

В столице Прикамья стартовал двухдневный форум "Дни пермского бизнеса", участников и гостей ждет 20 различных событий и активностей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:34

2024-05-22T14:34

2024-05-22T14:34

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пермский край

дмитрий махонин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. В столице Прикамья стартовал двухдневный форум "Дни пермского бизнеса", участников и гостей ждет 20 различных событий и активностей, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. В КВЦ "ПЕРМЬ ЭКСПО" развернуты пять площадок по тематическим направлениям, посвященным новым рынкам сбыта, системе подготовки кадров, технологиям и инновациям, сервисным и креативным индустриям. Руководитель Агентства МСП Анна Быкова отметила, что в этом году форум посвящен вопросам расширения и масштабирования бизнеса в Прикамье. "В широком смысле это выход за границы – локального, регионального и, особенно, национального рынка. Большее внимание уделим именно внешнеэкономической деятельности, особенностям работы наших предпринимателей на азиатских рынках", - сказала Быкова, ее слова приводит пресс-служба. Также площадка форума стала масштабным выставочным пространством продукции пермских производителей: от IT до продовольственных товаров. Всего в зоне ЭКСПО представлено более 70 предпринимателей. Главными мероприятиями первого дня форума станут Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата с участием губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Предприниматели смогут послушать проекты более 70 пермских брендов и узнать о возможностях взаимного сотрудничества. Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240520/granty-1947266294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, пермский край, дмитрий махонин