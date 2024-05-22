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АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья - РИА Новости, 22.05.2024
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АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья
АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья - РИА Новости, 22.05.2024
АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья
Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:05
2024-05-22T16:05
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя семь регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. "АСИ представило президенту Стратегию развития Приазовья до 2040 года. Здесь Приазовье рассматривается в качестве макрорегиона, который включает в себя территории семь регионов России: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, Луганской Народной Республики", - говорится в Telegram-канале пресс-службы агентства. Как отмечается, в Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути.
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донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)
Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья

АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья, включающего 4 новых региона

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя семь регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области.
"АСИ представило президенту Стратегию развития Приазовья до 2040 года. Здесь Приазовье рассматривается в качестве макрорегиона, который включает в себя территории семь регионов России: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, Луганской Народной Республики", - говорится в Telegram-канале пресс-службы агентства.
Как отмечается, в Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути.
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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