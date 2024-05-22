https://ria.ru/20240522/priazove-1947692563.html

АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья

АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья - РИА Новости, 22.05.2024

АСИ представило Путину стратегию развития Приазовья

Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:05

2024-05-22T16:05

2024-05-22T16:05

россия

донецкая народная республика

запорожская область

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило президенту России Владимиру Путину стратегию развития Приазовья до 2040 года в качестве макрорегиона, включающего в себя семь регионов, в том числе ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. "АСИ представило президенту Стратегию развития Приазовья до 2040 года. Здесь Приазовье рассматривается в качестве макрорегиона, который включает в себя территории семь регионов России: Краснодарского края, Ростовской области, Республики Крым, Донецкой Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области, Луганской Народной Республики", - говорится в Telegram-канале пресс-службы агентства. Как отмечается, в Приазовье сосредоточены предприятия промышленности, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, находится ряд крупных портов и аэропортов, по его территории проходят федеральные автодороги и железнодорожные пути.

https://ria.ru/20240306/putin-1931567043.html

россия

донецкая народная республика

запорожская область

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси)