https://ria.ru/20240522/pozhar-1947702496.html

В Подмосковье потушили пожар в электричке

В Подмосковье потушили пожар в электричке - РИА Новости, 22.05.2024

В Подмосковье потушили пожар в электричке

Пожар в электричке в Подмосковье потушен, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:37

2024-05-22T16:37

2024-05-22T16:37

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пожар в электричке в Подмосковье потушен, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "16.15 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В среду на станции Поварово загорелось оборудование на крыше между 8 и 9 вагонами электропоезда сообщением Москва-Тверь. Пассажиров эвакуировали. В 15.52 была объявлена локализация пожара на площади 140 метров квадратных, вскоре было ликвидировано открытое горение.

https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)