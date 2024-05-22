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В Подмосковье потушили пожар в электричке
В Подмосковье потушили пожар в электричке - РИА Новости, 22.05.2024
В Подмосковье потушили пожар в электричке
Пожар в электричке в Подмосковье потушен, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:37
2024-05-22T16:37
2024-05-22T16:37
происшествия
московская область (подмосковье)
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Пожар в электричке в Подмосковье потушен, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "16.15 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.В среду на станции Поварово загорелось оборудование на крыше между 8 и 9 вагонами электропоезда сообщением Москва-Тверь. Пассажиров эвакуировали. В 15.52 была объявлена локализация пожара на площади 140 метров квадратных, вскоре было ликвидировано открытое горение.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в электричке
В Подмосковье на станции Поварово потушили пожар в электричке