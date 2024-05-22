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Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов - РИА Новости, 22.05.2024
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16:00 22.05.2024 (обновлено: 16:26 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/pozhar-1947690646.html
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов - РИА Новости, 22.05.2024
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов
Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:00
2024-05-22T16:26
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь горения двух вагонов электрички составляет 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поезд №6710 следовал с Ленинградского вокзала в Москве в Тверь.
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, тверь
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Тверь
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов

Площадь пожара в поезде на станции "Поварово" составила 120 квадратов

© Фото : МЧС РоссииМесто возгорания вагонов электрички на станции "Поварово" в Подмосковье. 22 мая 2024
Место возгорания вагонов электрички на станции Поварово в Подмосковье. 22 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© Фото : МЧС России
Место возгорания вагонов электрички на станции "Поварово" в Подмосковье. 22 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Площадь горения двух вагонов электрички составляет 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поезд №6710 следовал с Ленинградского вокзала в Москве в Тверь.
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Вчера, 18:30
 
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