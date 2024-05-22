https://ria.ru/20240522/pozhar-1947690646.html
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов - РИА Новости, 22.05.2024
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов
Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:00
2024-05-22T16:00
2024-05-22T16:26
происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь горения двух вагонов электрички составляет 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поезд №6710 следовал с Ленинградского вокзала в Москве в Тверь.
https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), москва, тверь
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Тверь
Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов
Площадь пожара в поезде на станции "Поварово" составила 120 квадратов