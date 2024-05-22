https://ria.ru/20240522/pozhar-1947690646.html

Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов

Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов - РИА Новости, 22.05.2024

Площадь пожара в поезде в Подмосковье составила 120 квадратов

Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:00

2024-05-22T16:00

2024-05-22T16:26

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

тверь

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Площадь пожара в горящем электропоезде на железнодорожной станции "Поварово" в Солнечногорском городском округе Московской области составляет порядка 120 квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Площадь горения двух вагонов электрички составляет 120 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что поезд №6710 следовал с Ленинградского вокзала в Москве в Тверь.

https://ria.ru/20240521/tusk-1947502221.html

московская область (подмосковье)

москва

тверь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), москва, тверь