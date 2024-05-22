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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.05.2024
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10:08 22.05.2024 (обновлено: 10:16 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/postradavshaya-1947586511.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:08
2024-05-22T10:16
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу."По предварительной информации, пострадала мирная жительница - у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.⠀По данным губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области женщина получила осколочные ранения при обстреле ВСУ

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Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу.
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"По предварительной информации, пострадала мирная жительница - у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.
⠀По данным губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.
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Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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