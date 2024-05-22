https://ria.ru/20240522/postradavshaya-1947586511.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.05.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина

Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T10:08

2024-05-22T10:08

2024-05-22T10:16

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg

БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу."По предварительной информации, пострадала мирная жительница - у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.⠀По данным губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.

https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html

https://ria.ru/20240522/bespilotnik-1947584970.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия