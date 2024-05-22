https://ria.ru/20240522/postradavshaya-1947586511.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 22.05.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T10:08
2024-05-22T10:08
2024-05-22T10:16
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 мая – РИА Новости. Российская система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Шебекинскому городскому округу Белгородской области, осколочные ранения получила мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе сработала российская система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу."По предварительной информации, пострадала мирная жительница - у женщины слепые осколочные ранения верхней и нижней конечностей. Бригадой скорой она доставляется в больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.⠀По данным губернатора, после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в Шебекино различные осколочные повреждения выявлены в четырех частных жилых домовладениях: пробиты кровли, посечены фасады и хозпостройки. Оперативные службы работают на месте, подворовой обход территории продолжается, добавил Гладков.
https://ria.ru/20240521/obstrel-1947378411.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области женщина получила осколочные ранения при обстреле ВСУ