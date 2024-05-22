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Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента - РИА Новости, 22.05.2024
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16:28 22.05.2024 (обновлено: 16:49 22.05.2024)
https://ria.ru/20240522/poslanie-1947698916.html
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента
Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:28
2024-05-22T16:49
политика
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.В ходе заседания наблюдательного совета АСИ глава государства поблагодарил "ВЭБ" России за позитивный вклад в работу экспертного совета агентства, за формирование механизмов отбора, реализации общественных проектов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки. Так, по итогам февральского форума многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240522/putin-1947698104.html
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политика, агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин
Политика, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента

Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание федеральному собранию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.
В ходе заседания наблюдательного совета АСИ глава государства поблагодарил "ВЭБ" России за позитивный вклад в работу экспертного совета агентства, за формирование механизмов отбора, реализации общественных проектов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
"На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки. Так, по итогам февральского форума многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин принимает участие в форуме Сильные идеи для нового времени - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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16:23
 
ПолитикаАгентство стратегических инициатив (АСИ)РоссияВладимир Путин
 
 
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