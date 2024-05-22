https://ria.ru/20240522/poslanie-1947698916.html

Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента

Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента

Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию. РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T16:28

2024-05-22T16:28

2024-05-22T16:49

политика

агентство стратегических инициатив (аси)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.В ходе заседания наблюдательного совета АСИ глава государства поблагодарил "ВЭБ" России за позитивный вклад в работу экспертного совета агентства, за формирование механизмов отбора, реализации общественных проектов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки. Так, по итогам февральского форума многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240522/putin-1947698104.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин