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Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента
Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию. РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T16:28
2024-05-22T16:28
2024-05-22T16:49
политика
агентство стратегических инициатив (аси)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.В ходе заседания наблюдательного совета АСИ глава государства поблагодарил "ВЭБ" России за позитивный вклад в работу экспертного совета агентства, за формирование механизмов отбора, реализации общественных проектов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени"."На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки. Так, по итогам февральского форума многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240522/putin-1947698104.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, агентство стратегических инициатив (аси), россия, владимир путин
Политика, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание президента
Путин поблагодарил АСИ за предложения, вошедшие в послание федеральному собранию
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил Агентство стратегических инициатив (АСИ) за предложения, вошедшие в послание Федеральному собранию.
В ходе заседания наблюдательного совета АСИ глава государства поблагодарил "ВЭБ" России за позитивный вклад в работу экспертного совета агентства, за формирование механизмов отбора, реализации общественных проектов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
"На этой площадке инициативы граждан, бизнеса, некоммерческого сектора становятся частью государственной повестки. Так, по итогам февральского форума многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить", - сказал Путин.