https://ria.ru/20240522/poruchenie-1947750313.html
Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов
Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов - РИА Новости, 22.05.2024
Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов
Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на 2025-2030 годы, соответствующий... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T19:50
2024-05-22T19:50
2024-05-22T23:41
россия
республика алтай
республика калмыкия
владимир путин
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на 2025-2030 годы, соответствующий перечень по теме ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах Федерации опубликован на сайте Кремля.Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На реализацию программ предусмотрено выделение не менее десяти миллиардов рублей ежегодно.Срок исполнения поручения — до 1 октября 2024 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Президент также поручил правительству за счет федерального бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков, доклад необходимо представить до 1 июня. Кроме того, он призвал обратить внимание на задачу восстановления жилья, инфраструктуры в пострадавших от затоплений областях до начала отопительного сезона.Несколько российских регионов продолжают бороться с последствиями паводков. Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. От наводнений также пострадала Якутия.На прошлой неделе глава МЧС Александр Куренков доложил, что в десяти российских субъектах в 117 населенных пунктах остаются подтопленными 1373 жилых и 5892 дачных дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика алтай, республика калмыкия, владимир путин, михаил мишустин
Россия, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов
Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов на 2025-2030 годы
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости.
Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на 2025-2030 годы, соответствующий перечень по теме ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах Федерации опубликован
на сайте Кремля.
Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На реализацию программ предусмотрено выделение не менее десяти миллиардов рублей ежегодно.
Срок исполнения поручения — до 1 октября 2024 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин
.
Президент также поручил правительству за счет федерального бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков, доклад необходимо представить до 1 июня. Кроме того, он призвал обратить внимание на задачу восстановления жилья, инфраструктуры в пострадавших от затоплений областях до начала отопительного сезона.
Несколько российских регионов продолжают бороться с последствиями паводков. Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. От наводнений также пострадала Якутия.
На прошлой неделе глава МЧС Александр Куренков доложил, что в десяти российских субъектах в 117 населенных пунктах остаются подтопленными 1373 жилых и 5892 дачных дома.