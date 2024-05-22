https://ria.ru/20240522/poruchenie-1947750313.html

Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов

Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил утвердить программы развития десяти регионов

Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на 2025-2030 годы, соответствующий... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T19:50

2024-05-22T19:50

2024-05-22T23:41

россия

республика алтай

республика калмыкия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития десяти регионов на 2025-2030 годы, соответствующий перечень по теме ликвидации последствий паводков в отдельных субъектах Федерации опубликован на сайте Кремля.Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На реализацию программ предусмотрено выделение не менее десяти миллиардов рублей ежегодно.Срок исполнения поручения — до 1 октября 2024 года, ответственный — премьер-министр Михаил Мишустин.Президент также поручил правительству за счет федерального бюджета помочь Курганской, Оренбургской и Тюменской областям в ликвидации последствий паводков, доклад необходимо представить до 1 июня. Кроме того, он призвал обратить внимание на задачу восстановления жилья, инфраструктуры в пострадавших от затоплений областях до начала отопительного сезона.Несколько российских регионов продолжают бороться с последствиями паводков. Речь идет об Оренбургской, Курганской, Тюменской и Омской областях. От наводнений также пострадала Якутия.На прошлой неделе глава МЧС Александр Куренков доложил, что в десяти российских субъектах в 117 населенных пунктах остаются подтопленными 1373 жилых и 5892 дачных дома.

https://ria.ru/20240410/putin-1939068733.html

россия

республика алтай

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика алтай, республика калмыкия, владимир путин, михаил мишустин