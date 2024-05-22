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Путин поручил предусмотреть право пострадавших от ЧС на отпуск

Путин поручил предусмотреть право пострадавших от ЧС на отпуск - РИА Новости, 22.05.2024

Путин поручил предусмотреть право пострадавших от ЧС на отпуск

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря предусмотреть право пострадавших от ЧС граждан на получение выходных или отпуска для... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T18:42

2024-05-22T18:42

2024-05-22T18:42

общество

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 декабря предусмотреть право пострадавших от ЧС граждан на получение выходных или отпуска для восстановления приемлемых условий жизни, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... право граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на получение оплачиваемых выходных дней и (или) отпуска без сохранения заработной платы для восстановления приемлемых условий жизнедеятельности", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 15 декабря.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024