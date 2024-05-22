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В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция - РИА Новости, 22.05.2024
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22:25 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/politsiya-1947767473.html
В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция
В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция - РИА Новости, 22.05.2024
В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция
Несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику,... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T22:25
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происшествия
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику, передает корреспондент РИА Новости. Возле здания продолжают дежурить две полицейские машины. Одна внутри, на территории здания, другая за ее пределами. Охранник рассказал корреспонденту агентства, что по данному адресу находятся как офисы, так и жилые лофты-квартиры. Согласно данным издания, указанным на официальном сайте, офис СМИ находятся по адресу 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9 строение 1 По данным "Яндекс Карты", также в здании расположены: ЖК "Кадашевские палаты", студия пилатеса "FlexPilates", студия видеосъемки "Fresh Films". В описании журнала во "ВКонтакте" указано, что он занимается аналитикой, новостями, экспертизой с 1997 года.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция

Полицейские вынесли из офиса журнала "Компания" предметы, похожие на технику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику, передает корреспондент РИА Новости.
Возле здания продолжают дежурить две полицейские машины. Одна внутри, на территории здания, другая за ее пределами. Охранник рассказал корреспонденту агентства, что по данному адресу находятся как офисы, так и жилые лофты-квартиры.
Согласно данным издания, указанным на официальном сайте, офис СМИ находятся по адресу 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9 строение 1
По данным "Яндекс Карты", также в здании расположены: ЖК "Кадашевские палаты", студия пилатеса "FlexPilates", студия видеосъемки "Fresh Films".
В описании журнала во "ВКонтакте" указано, что он занимается аналитикой, новостями, экспертизой с 1997 года.
 
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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