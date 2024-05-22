https://ria.ru/20240522/politsiya-1947767473.html

В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция

В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция - РИА Новости, 22.05.2024

В Москве в здание, где находится офис журнала "Компания", пришла полиция

Несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику,... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T22:25

2024-05-22T22:25

2024-05-22T22:25

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Несколько полицейских зашли в здание в районе Якиманка в Москве, где находится офис делового журнала "Компания", и вынесли оттуда предметы, похожие на технику, передает корреспондент РИА Новости. Возле здания продолжают дежурить две полицейские машины. Одна внутри, на территории здания, другая за ее пределами. Охранник рассказал корреспонденту агентства, что по данному адресу находятся как офисы, так и жилые лофты-квартиры. Согласно данным издания, указанным на официальном сайте, офис СМИ находятся по адресу 3-й Кадашевский переулок, дом 7-9 строение 1 По данным "Яндекс Карты", также в здании расположены: ЖК "Кадашевские палаты", студия пилатеса "FlexPilates", студия видеосъемки "Fresh Films". В описании журнала во "ВКонтакте" указано, что он занимается аналитикой, новостями, экспертизой с 1997 года.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)