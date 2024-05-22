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Житель КБР получил 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике - РИА Новости, 22.05.2024
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17:43 22.05.2024
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Житель КБР получил 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике
Житель КБР получил 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике - РИА Новости, 22.05.2024
Житель КБР получил 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Кантемира Нафедзова по делу о подготовке теракта и... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T17:43
2024-05-22T17:43
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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Кантемира Нафедзова по делу о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации, сообщил суд. Как установил суд, с 7 июля по 24 августа 2023 года Нафедзов, являясь приверженцем идеологии запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*", принимал участие в ее деятельности. "В этот же период Нафедзов решил совершить террористический акт в Нальчике. С этой целью под руководством иного участника террористической организации подсудимый стал вести наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом Нальчика, проводить фото- и видео-фиксацию указанных объектов", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина приобрел компоненты для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства, изготовил их у себя дома и спрятал в тайнике. Здесь их нашли задержавшие Нафедзова сотрудники правоохранительных органов. "В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - уточняет суд. По его данным, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html
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происшествия, нальчик, ростов-на-дону, россия
Происшествия, Нальчик, Ростов-на-Дону, Россия
Житель КБР получил 15 лет колонии за подготовку теракта в Нальчике

Житель КБР получил 15 лет за подготовку теракта на ж/д вокзале Нальчика

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник ФСИН в режимном корпусе
Сотрудник ФСИН в режимном корпусе - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник ФСИН в режимном корпусе. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 22 мая – РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии Кантемира Нафедзова по делу о подготовке теракта и участии в деятельности террористической организации, сообщил суд.
Как установил суд, с 7 июля по 24 августа 2023 года Нафедзов, являясь приверженцем идеологии запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*", принимал участие в ее деятельности.
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«
"В этот же период Нафедзов решил совершить террористический акт в Нальчике. С этой целью под руководством иного участника террористической организации подсудимый стал вести наблюдение за административными зданиями и железнодорожным вокзалом Нальчика, проводить фото- и видео-фиксацию указанных объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина приобрел компоненты для изготовления взрывчатого вещества и самодельного взрывного устройства, изготовил их у себя дома и спрятал в тайнике. Здесь их нашли задержавшие Нафедзова сотрудники правоохранительных органов.
«
"В соответствии с приговором суда, подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме", - уточняет суд.
По его данным, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде.
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