https://ria.ru/20240522/plyazh-1947659413.html

Более 200 пляжей начнут свою работу в Подмосковье с 1 июня

Более 200 пляжей начнут свою работу в Подмосковье с 1 июня - РИА Новости, 22.05.2024

Более 200 пляжей начнут свою работу в Подмосковье с 1 июня

Более 200 пляжей Подмосковья начнут свою работу 1 июня, все подготовительные работы планируют завершить до 31 мая, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:32

2024-05-22T14:32

2024-05-22T14:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

пляжи

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Более 200 пляжей Подмосковья начнут свою работу 1 июня, все подготовительные работы планируют завершить до 31 мая, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Каждый год мы готовим территории к летнему сезону. В рамках этой подготовки ведутся работы по завозу песка, приведению в нормативное состояние дороги к местам отдыха, ремонту или замене элементов благоустройства: кабин для переодевания, душевых, лежаки и другое", - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Он напомнил, что в 2023 году на территории Московской области функционировали 203 пляжа и зоны отдыха у воды. За прошлый сезон пляжи посетило более 849 тысяч человек. В этом году 60 подмосковных пляжей будут с базовым уровнем комфортности. На них установят кабины для переодевания, спасательный пост, контейнерную площадку и очистят песок. На 92 пляжах среднего уровня комфортности, помимо базового оснащения, установят туалетные модули, мобильные точки торговли, пляжный волейбол и автостоянку. 51 пляж будет высокого уровня комфортности, помимо базового и среднего оснащения, будет включать в себя точки проката и летнее кафе.

https://ria.ru/20240515/derevya-1946245739.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин, пляжи