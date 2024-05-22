https://ria.ru/20240522/peskov-1947657608.html

Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан

Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 22.05.2024

Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан

Кремль в ближайшие дни проинформирует о деталях государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T14:25

2024-05-22T14:25

2024-05-22T14:25

политика

узбекистан

россия

владимир путин

дмитрий песков

шавкат мирзиеев

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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль в ближайшие дни проинформирует о деталях государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В ближайшие дни мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о деталях госвизита Путина в Узбекистан. Ранее Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан.

https://ria.ru/20231004/putin-1900434727.html

узбекистан

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политика, узбекистан, россия, владимир путин, дмитрий песков, шавкат мирзиеев