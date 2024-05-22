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Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 22.05.2024
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14:25 22.05.2024
https://ria.ru/20240522/peskov-1947657608.html
Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан
Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан - РИА Новости, 22.05.2024
Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан
Кремль в ближайшие дни проинформирует о деталях государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.05.2024
2024-05-22T14:25
2024-05-22T14:25
политика
узбекистан
россия
владимир путин
дмитрий песков
шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль в ближайшие дни проинформирует о деталях государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В ближайшие дни мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о деталях госвизита Путина в Узбекистан. Ранее Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан.
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политика, узбекистан, россия, владимир путин, дмитрий песков, шавкат мирзиеев
Политика, Узбекистан, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Шавкат Мирзиеев
Песков: в ближайшие дни Кремль расскажет детали визита Путина в Узбекистан

Песков: Кремль скоро проинформирует о деталях госвизита Путина в Узбекистан

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Кремль в ближайшие дни проинформирует о деталях государственного визита президента России Владимира Путина в Узбекистан, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В ближайшие дни мы вас проинформируем", - сказал Песков, отвечая на вопрос о деталях госвизита Путина в Узбекистан.
Ранее Путин обсудил с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым ход подготовки предстоящего госвизита президента РФ в Узбекистан.
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Путин проведет переговоры с Мирзиеевым
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ПолитикаУзбекистанРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковШавкат Мирзиеев
 
 
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