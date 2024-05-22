https://ria.ru/20240522/pentagon--1947554200.html

Пентагон отказался комментировать начало учений России с ядерным оружием

Пентагон отказался комментировать начало учений России с ядерным оружием - РИА Новости, 22.05.2024

Пентагон отказался комментировать начало учений России с ядерным оружием

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать начавшиеся учения России с практической отработкой вопросов подготовки РИА Новости, 22.05.2024

2024-05-22T02:47

2024-05-22T02:47

2024-05-22T02:58

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ВАШИНГТОН, 22 мая - РИА Новости. Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер отказался комментировать начавшиеся учения России с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. "Что касается российских учений, то мне нечего предоставить что-либо дополнительно", - сообщил он журналистам. При этом представитель американского оборонного ведомства вновь бездоказательно обвинил Россию в якобы "риторике угроз использования ядерного оружия", которую Вашингтон считает "безответственной и неуместной". Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генерального штаба Вооруженных сил РФ в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего, сообщило во вторник министерство обороны. Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес РФ. Ранее Минобороны РФ сообщило, что по поручению президента Генштаб ВС РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями ЮВО с привлечением авиации и ВМФ, будут отработаны подготовка и применение нестратегического ядерного оружия. Учение направлено в том числе на безусловное обеспечение территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что учения будут проводиться в три этапа, и на втором этапе учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия Белоруссия присоединится к России, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано. Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.

https://ria.ru/20240521/ucheniya-1947493136.html

https://ria.ru/20240521/minoborony-1947492045.html

https://ria.ru/20240521/lavrov-1947383690.html

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космос - риа наука, россия, вашингтон (штат), белоруссия, патрик райдер, владимир путин, министерство обороны сша, южный военный округ